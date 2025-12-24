Manca solo la firma che sancisca l’accordo tra Folgore Caratese e Renate, una joint venture che permetterà alla società nerazzurra che milita in serie C di disputare le partite casalinghe del prossimo campionato, 2026/2027, allo Sportitalia Village.

Renate accordo con Sportitalia Village: giocherà a Carate per i prossimi 8 anni in C

Per il Renate, giunto alla semifinale di coppa Italia di categoria, sarebbe un modo per avvicinarsi a “casa” dopo quindici anni di partite disputate allo stadio “Mino Favini” di Meda.

Si parla di un accordo pluriennale, che avrà una durata leggermente inferiore alla decina di anni. Per quanto riguarda il Renate si tratta di un investimento a lungo termine, mentre per la Folgore Caratese l’accordo in dirittura d’arrivo rappresenta motivo di grande orgoglio per gli sforzi fatti dal presidente, Michele Criscitello, per adeguare il nuovo Sportitalia Village ai parametri richiesti. Galeotta fu l’amichevole dello scorso fine luglio giocata a Carate Brianza, che di fatto inaugurò il nuovo impianto.

Il Renate, colpevolmente impressionato dallo stadio e delle sue strutture, ha intavolato un dialogo costruttivo, rappresentato dal direttore generale Massimo Crippa, direttamente con Michele Criscitiello per chiedere la possibilità di giocare le partite di campionato allo “Sportitalia Village”, previo ottenimento delle Licenze Nazionali, tra cui rientrano i requisiti minimi dal punto di vista infrastrutturale (adeguata capienza, impianto di illuminazione, ampliamento del settore ospiti e obbligo di un impianto di videosorveglianza).

Nelle ultime settimane è avvenuta l’accelerata decisiva in merito alle garanzie di ottemperare a tutti i lavori previsti da completare entro maggio 2026. Senza la grande disponibilità della Folgore e del presidente Michele Criscitiello, tutto ciò non sarebbe stato possibile e bisogna sottolineare la grande vicinanza tra Renate e Carate Brianza che permetterà a tanti tifosi delle pantere nerazzurre che, per pigrizia, mal vedevano la “trasferta” di Meda, di recarsi allo “Sportitalia Village”.