Dopo la sconfitta contro Crema, la Rimadesio riprende il proprio cammino verso la salvezza diretta dalla Soevis Arena di Castellanza per la gara contro Saronno, chiamata a vincere per mantenere ancora vive le speranze di playout. Impresa purtroppo non ruscita con la partita che si conclude 87-68.

Rimadesio ancora ko, dopo Crema sconfitta contro Saronno

Nei primi cinque minuti, aperti dal canestro da tre punti dell’ex Maspero, la partita vive di sorpassi e contro-sorpassi. Il primo strappo prova a darlo la formazione desiana, che con un parziale di 10-0 mette tre possessi fra sé e i padroni di casa; la Robur però risponde subito presente al primo tentativo di allungo arancioblu e, grazie ad un contro-parziale di 11-2, riesce anche a superare nel punteggio Desio e a condurre 23-22 dopo 10′.

Nel corso del secondo periodo, è ancora l’equilibrio a farla da padrone, con le due compagini che rispondono colpo su colpo ad ogni canestro avversario. Con 7 punti consecutivi, Beretta regala il nuovo massimo vantaggio ai suoi, ma con Perez e Fumagalli l’Aurora rimane a contatto, riesce a ricucire il divario ed a terminare il primo tempo in svantaggio di sole due lunghezze: 44-42 il punteggio a metà partita.

Al rientro dagli spogliatoi Desio realizza quattro volte da oltre l’arco, due con Elli e due con Perez, ma Pellegrini, autore di 25 punti, tiene ancora a contatto Saronno che, con il 2/2 a cronometro fermo di Beretta e il canestro di Maspero, riesce a rimanere in vantaggio anche all’ultimo mini riposo (59-58).

In avvio di quarto periodo i bluarancio faticano a trovare il fondo della retina, mentre Fioravanti sigla il +6 Robur sul 66-60. Desio non segna più, Saronno invece alza le proprie percentuali dalla lunga distanza e, sulle ali di Pellegrini e De Capitani, costruisce un parziale di 18-0 e chiude definitivamente i conti: 87-68 il finale. Per la Rimadesio una sconfitta pesante in ottica salvezza diretta, anche complice la vittoria di Piacenza sul campo di Faenza che permette così alla compagine piacentina di raggiungere l’Aurora a quota 26 punti in classifica.

Desio di nuovo in campo sabato 19, ore 20:30, per la sfida interna contro Agrigento, prima di chiudere la stagione regolare in trasferta a Fiorenzuola.

(Foto credits: Az Pneumatica Robur Saronno)