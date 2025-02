Cinque partite in due settimane: la Rimadesio incomincia il periodo più importante della stagione con la sfida interna contro Capo d’Orlando, quinta forza del Girone A di Serie B Nazionale.

Rimadesio ci prova fino all'ultimo ma vince Capo d'Orlando

Avvio di partita complicato per i desiani, che fanno fatica ad entrare in ritmo offensivamente e non riescono ad arginare Barattini nella propria metà campo difensiva. Le ottime percentuali dal campo aiutano gli ospiti a scavare il primo solco della serata (6-16), al quale però l’Aurora risponde con un parziale di 17-6 nella seconda metà di prima frazione, chiusa sul punteggio di 23-22.

Il secondo periodo parla solo arancioblu: i canestri di Perez, alla prima davanti al proprio pubblico dopo l’infortunio, e di Tornari dalla lunga distanza, regalano il primo vantaggio significativo ai brianzoli, che conducono 39-29 a 4’ dall’intervallo lungo. Desio non si ferma, Bartninkas realizza 7 punti consecutivi e a metà partita il punteggio recita 48-37.

In uscita dagli spogliatoi, i canestri di Jasaitis prima e Fresno poi, riportano l’Orlandina subito sotto la doppia cifra di svantaggio. L’Aurora trova con meno continuità il fondo della retina rispetto al primo tempo, mentre Capo d’Orlando, guidata da Cecchinato e Fresno, torna a contatto con i padroni di casa, che dopo 30 minuti vedono dimezzato il proprio vantaggio di metà partita. 64-59 il punteggio all’ultima pausa al PalaFitLine.

Ad inizio quarto periodo, sono ancora Fresno e Cecchinato a guidare la formazione sicula che, dopo essere stata in svantaggio anche di 15 lunghezze, riesce a superare Desio a 7’ dalla sirena finale. Il gioco da tre punti di Mazzoleni dà ossigeno all’Aurora, che però deve fare nuovamente i conti con il talento dei giocatori ospiti. La tripla di Jasaitis e i 7 punti in fila di Barattini mettono più di un possesso di divario fra le due compagini ed indirizzano la gara in favore degli ospiti.

Nel finale l’Orlandina è più cinica, mentre l’Aurora non ha più le forze per tentare la rimonta: dopo 40 minuti di bella pallacanestro, vince Capo d’Orlando 77-84, che sbanca il PalaFitLine e continua il proprio cammino nei piani alti della classifica.

Ora due gare molto importanti

A Desio in arrivo la capolista Legnano, mercoledì 19 ore 21, mentre nel weekend la delicata trasferta di Piacenza, domenica 23 ore 18.

(Foto credits: Luca Brioschi)