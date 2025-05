E' già tempo di tornare in campo per la Rimadesio. I ragazzi branzoli contro Rieti non deludono, anzi espugnano il Palasojourner e riportano così la serie in terra brianzola per una decisiva gara 5.

Rimadesio espugna il Palasojourner: sarà Gara 5

Nei primi minuti di partita l’Aurora si affida a Chiumenti, il quale realizza 6 punti consecutivi nei primi 2’ e, anche grazie ai due canestri dalla lunga distanza di Torgano, permette ai desiani di costruire il proprio primo vantaggio oltre il solo possesso e costringe lo staff di casa a fermare il cronometro. Bartninkas in uscita dalla panchina regala risorse preziose ai blu- arancio e, con 10 punti nel corso della prima frazione, fissa il risultato sul 20-26 alla prima pausa.

Con un parziale di 8-0 in apertura di secondo quarto e con Rieti già in bonus dopo soli 2’, Desio allarga il divario e conduce 20-34. Capocotta realizza prima da oltre l’arco e poi in avvicinamento al ferro, interrompe il parziale brianzolo e torna a far segnare la Npc dopo oltre 3’ di secondo periodo. L’attacco desiano si ferma, mentre i reatini giocano con maggiore fiducia e tornano a sole due lunghezze di distacco. A metà partita il tabellone del Palasojourner recita 39-41.

L’avvio di terzo periodo è tutto a tinte arancioblu: 11-0 di parziale e doppia cifra di vantaggio. Dalla lunetta Melchiorri sblocca Rieti dopo quasi 6’, mentre Cecchi realizza il canestro del - 11 e prova a tenere a contatto i suoi. I tiri liberi, però, permettono a Desio di amministrare senza troppi problemi il proprio vantaggio e, anche grazie a 4 punti consecutivi di Perez, di condurre il match 46-66 dopo 30’.

La quarta frazione serve solo a decretare il punteggio finale. La squadra di Desio tocca anche il +27, Rieti non può nulla e vede così sfumare la possibilità di chiudere la serie. Finisce 63-84: sarà gara 5 (mercoledì ore 21 al PalaFitLine con ingresso gratuito) a decretare chi riuscirà a completare l’opera e chi, invece, dovrà guadagnare la salvezza passando dal secondo turno playout.

(Foto credits: Npc Rieti)