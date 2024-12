Dopo le due prestigiose vittorie contro Mestre e San Vendemiano, la Rimadesio ospita Fiorenzuola, reduce da sette sconfitte consecutive e in cerca della prima vittoria stagionale lontana dal proprio pubblico.

Rimadesio sconfitta in casa da Fiorenzuola

Con Perez e Chiumenti ancora fermi ai box per infortunio, lo staff arancioblu decide di riproporre lo stesso quintetto schierato nella gara in Veneto di una settimana fa. Fin dalla palla a due Desio sembra essere priva di energie fisiche e mentali, al contrario invece di Fiorenzuola, che alza intensità e ritmo già dai primi possessi e, anche grazie a buone percentuali soprattutto dalla lunga distanza, conduce 15-19 al termine della prima frazione di gioco.

Il secondo periodo recita 15-25 in favore degli ospiti. L’Aurora fatica a trovare soluzioni pulite nella propria metà campo offensiva, mentre la compagine emiliana trova energie dalla propria difesa e, guidata da un Galassi da 24 punti con 6/8 dalla lunga distanza, riesce ad indirizzare la partita a proprio favore e ad andare negli spogliatoi con il tabellone del PalaFitLine che recita 30-44.

Al rientro dall’intervallo lungo l’inerzia non cambia, Fiorenzuola continua a giocare la propria pallacanestro e Desio non riesce a trovare una scossa che le permetta di rientrare in partita. Gli emiliani non smettono di produrre offensivamente e chiudono la propria area in maniera efficace: con i desiani in difficoltà, le Bees conducono 48-68 dopo 30 minuti.

Nel quarto ed ultimo periodo, nonostante i soli 10 punti mandati a referto dagli ospiti, gli arancioblu non riescono mai ad impensierire Fiorenzuola, che amministra il proprio vantaggio e conquista così la propria prima vittoria esterna della stagione. 65-78 il finale.

Per la Rimadesio in arrivo l’ultimo importante e complicato impegno dell’anno contro Lumezzane, sabato 28 al PalaFitLine.

(Foto credits: Luca Brioschi)