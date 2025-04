Rimadesio sconfitta, ma la salvezza diretta è ancora possibile

Ultimo turno casalingo della stagione regolare per la Rimadesio, che davanti al proprio pubblico ha ospitato Agrigento alla ricerca di due punti fondamentali in ottica salvezza diretta. Ma a vincere sono gli ospiti

La partita

Un buon approccio alla partita permette ai desiani di rispondere colpo su colpo a tutte le soluzioni vincenti costruite dalla formazione sicula, sostenuta in massa dai propri tifosi nonostante la lunga e complicata trasferta. La tripla di Fumagalli regala il primo vantaggio della serata ai padroni di casa, che con sei punti in uscita dalla panchina di Albique riescono a mettere più di un possesso fra sé e Agrigento dopo 10′ di gioco (24-18).

Ad inizio secondo periodo l’Aurora alza ritmo ed intensità e, grazie ai canestri di Perez e Cipolla, firma il 29-20 a 7′ dall’intervallo lungo. Chiumenti, autore di 14 punti, regala la doppia cifra di vantaggio ai bluarancio, ma Morici dalla lunga distanza tiene a contatto gli ospiti. Nel finale di primo tempo la Moncada si affida a capitan Chiarastella, che con quatto punti consecutivi permette ai suoi di andare negli spogliatoi con maggiore fiducia e con sole sette lunghezze di svantaggio: 41-34 il punteggio.

Il parziale di 5-0 in favore di Agrigento apre le danze della terza frazione e riporta immediatamente la compagine biancoblu ad un solo possesso di divario. Desio risponde presente e, con un contro-parziale di 6-0, riesce a tenere a distanza la Fortitudo. Scarponi da oltre l’arco fa ancora -2 e regala così l’ennesimo quarto periodo al cardiopalma al pubblico presente sugli spalti del PalaFitLine.

L’Aurora non riesce a trovare la via del canestro, mentre la Moncada sembra averne di più. Dopo aver inseguito per 30′, Agrigento scavalca i brianzoli e posta l’inerzia della gara a proprio favore. Chiarastella da tre punti e Scarponi in avvicinamento al ferro scavano il solco decisivo: Desio ci prova, ma gli ospiti resistono al tentativo di rimonta desiano e vincono 68-70, conquistando così una vittoria molto importante per il cammino verso il miglior piazzamento ai play-in.

Per la Rimadesio un’altra sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma che mantiene ancora vive le speranze arancioblu di salvezza diretta. L’Aurora chiamata a vincere obbligatoriamente sul difficile campo di Castell’Arquato contro Fiorenzuola e a sperare in notizie positive da Piacenza, dove la Bakery è impegnata tra le mura amiche contro Fidenza, e da Mestre, dove invece andrà in scena la sfida tra Gemini e Crema.

Foto 1 di 5 Foto credits: Luca Brioschi Foto 2 di 5 Foto credits: Luca Brioschi Foto 3 di 5 Foto credits: Luca Brioschi Foto 4 di 5 Foto credits: Luca Brioschi Foto 5 di 5 Foto credits: Luca Brioschi

Il tabellino

Rimadesio Desio – Moncada Energy Agrigento 68-70 (24-18, 17-16, 13-18, 14-18)

Rimadesio Desio: Alberto Chiumenti 14 (7/12, 0/0), Carlo Fumagalli 9 (2/5, 1/2), Stefano Elli 8 (2/7, 1/1), Matteo Tornari 8 (1/2, 2/3), Alessandro Cipolla 7 (2/9, 1/6), Daniel alexander Perez 7 (2/5, 1/6), Luca Albique 6 (2/4, 0/0), Marco Torgano 5 (1/1, 1/4), Andrea Mazzoleni 2 (1/2, 0/1), Emilis Bartninkas 2 (1/3, 0/2), Tommaso Scalfo 0 (0/0, 0/0), Dami Abijo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 9 – Rimbalzi: 42 14 + 28 (Alessandro Cipolla 9) – Assist: 19 (Carlo Fumagalli, Andrea Mazzoleni 5)

Moncada Energy Agrigento: Gabriele Romeo 14 (3/7, 2/5), Alessandro Scarponi 13 (4/4, 1/5), Nicolas Morici 12 (4/10, 1/4), Albano Chiarastella 10 (3/5, 1/4), Giulio Martini 8 (4/6, 0/0), Robert Disibio 4 (0/0, 0/2), Mait Peterson 3 (1/2, 0/0), Fabrizio Piccone 2 (0/1, 0/2), Emanuele Caiazza 2 (1/2, 0/0), Francesco Amorelli 2 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 17 – Rimbalzi: 34 4 + 30 (Albano Chiarastella 13) – Assist: 22 (Nicolas Morici 7)