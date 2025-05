Gara 2 è un già un lontano ricordo per la Rimadesio, che al PalArquato deve giocare due partite solide e di estrema attenzione sull’arco dei 40′ per mandare in archivio la pratica salvezza.

Rimadesio vince anche gara 3

Il primo quarto viaggia sull’onda dell’equilibrio per tutti i primi 10′. Galassi realizza 11 dei 20 punti di Fiorenzuola e prova ad indicare la strada ai propri compagni, mentre l’Aurora riesce comunque a rimanere a contatto con la formazione emiliana grazie ad un buon apporto da parte di tutti i propri effettivi. Alla prima pausa padroni di casa in vantaggio 20-17.

Nei primi minuti del secondo periodo i Bees premono l’acceleratore e costruiscono così il proprio primo, ma anche unico vantaggio in doppia cifra della serata. Due canestri dalla lunga di distanza di Fumagalli accorciano immediatamente le distanza e fanno sì che sia ancora l’equilibrio a farla da padrone. Perfetta parità a quota 43 a metà partita a Castell’Arquato.

Al rientro dagli spogliatoi è Cipolla a caricarsi i blu-arancio sulle spalle e a dare il via ad un parziale che porta l’Aurora a condurre la gara anche con 13 lunghezze di vantaggio sul 50-63.

Nel finale di terza frazione Fiorenzuola riesce a ritornare sotto la doppia cifra di svantaggio, ma Perez a fil di sirena realizza due punti che regalano il +11 a Desio: dopo 30′ il punteggio dice 56-67.

I Bees provano a crederci anche nel corso del quarto ed ultimo periodo, ma i ragazzi di Desio sembrano avere più energie fisiche e mentali rispetto ai padroni di casa. La Rimadesio amministra il proprio vantaggio, vince 74-88 e porta così la serie sul 2-1. Domenica il primo match point salvezza.

