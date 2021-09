Rinnovato anche per il 2021 il voucher per incentivare le iscrizioni alle attività sportive

Bando sport: anche nel 2021 l'Amministrazione comunale di Vimercate conferma il voucher per sostenere le famiglie e incentivare l'attività sportiva. Come? Aiutando a far fronte ai costi di iscrizione dei corsi offerti dalle associazioni sportive del territorio.

Bando sport rinnovato anche per il 2021

Dopo il successo ottenuto nel 2020 l’Assessorato allo Sport ha stanziato i fondi a bilancio per riproporre il voucher “Ricominciamo da 100” per sostenere le famiglie e incentivare lo sport. Si tratta di un voucher sconto fino a 100 euro destinato a sostenere i costi di iscrizione a una qualsiasi disciplina offerta dalle associazioni sportive di Vimercate.

I beneficiari del bando sono: ragazzi residenti nati dal 1 gennaio 2006 che siano iscritti o si debbano iscrivere alla stagione sportiva 2021/2022 presso una ASD/SSD di Vimercate (incluse le iscrizioni a ASD/SSD di Vimercate che, per necessità, utilizzano impianti fuori dal territorio comunale); ragazzi disabili residenti sino al compimento dei 26 anni di età alla data di scadenza del bando che siano iscritti o si debbano iscrivere alla stagione sportiva 2021/2022 presso una ASD/SSD di Vimercate (incluse le iscrizioni a ASD/SSD di Vimercate che, per necessità, utilizzano impianti fuori dal territorio comunale);

Requisiti e limiti

La durata del corso sportivo dovrà essere di almeno 3 mesi e il voucher sarà erogato una sola volta per avente diritto. Il valore massimo del voucher è di € 100 per ogni atleta richiedente avente diritto. Le richieste di rimborso dovranno pervenire al comune entro il 31 ottobre 2021. I moduli per la richiesta di rimborso e le modalità per l’ottenimento dello stesso saranno disponibili sul sito comunale a partire dal 02/09/2021.