Risultati incredibili per il Lissone Mtb

Tanti successi, tanti piazzamenti e maglie da leader per i portacolori del Lissone Mtb tra il Piemonte e la Lombardia

Valsecchi e Graziotto nella top-ten assoluta a Sauze D’Oulx, dove lo stesso Valsecchi, Redaelli, Maiuolo, Tosato e Vicari hanno conquistato la prima posizione di categoria. Due secondi posti, con Graziotto e Nava. Lunga lista dei leaders di Nord Ovest Mtb per il Team, con Valsecchi, Redaelli, Nava, e Tosato addirittura leader assoluta nel femminile. Zanoletti prima a Brenna, dove si segnala la seconda posizione di Zappa e 2 top-five. Insomma per il Lissone Mtb è stato un fine settimana da ricordare

Le gare

Domenica 28 giugno 2026, Sauze d’Oulx (in provincia di Torino) ha ospitato la rinomata gara di mountainbike “La Via dei Saraceni”. L’evento prevedeva un tracciato Marathon da 60 km con 2330 m di dislivello ed una Granfondo da 35 km con 1244 m di dislivello.

La gara, organizzata dall’ASD Border Line in collaborazione con il circuito Nord Ovest MTB è stata valida come Gara Nazionale XCM e come 5^ tappa proprio del circuito Nord Ovest Mtb.

In gara alcuni dei più forti atleti in forza alla squadra di presidente Emilio Negro Cusa. Tutti si non cimentati nel Marathon, con dei risultati di eccellenza.

Il primo a presentarsi al traguardo per il team è stato Matteo Valsecchi, 1° M2 ed 11° assoluto. Valsecchi ha rinnovato il suo titolo di Leader di categoria del circuito Nord Ovest Mtb.

Andrea Graziotto, 2° ELMT, è giunto al traguardo come 15° assoluto, rientrando con Valsecchi nella top-ten di giornata.

Altre prime posizioni non sono mancate: Giorgio Redaelli ha conquistato la 1^ posizione per gli M3. Anche Redaelli è ancora Leader di categoria del circuito Nord Ovest Mtb.

Un primo posto anche per Alessandro Maiuolo negli M4. “Sono rientrato dopo un mese lontano dai campi gara per infortunio, senza aspettative, e trovo una vittoria inaspettata che mi risolleva il morale”, racconta con entusiasmo.

Come al solito, anche le “quote rosa” del team non si sono certo fatte mancare l’energia in gara: Karin Tosato, 1^ W4 e Consuelo Vicari, 1^ W2. Per quanto riguarda il circuito Nord Ovest Mtb, le categorie femminili sono state accorpare in una unica. Karin Tosato è quindi leader di categoria dell’intero settore femminile del circuito Nord Ovest Mtb.

Podio anche per Mario Nava, 2° M7, che è un altro atleta del Lissone Mtb che si aggiunge alla lunga lista dei Leaders di categoria del circuito Nord Ovest Mtb!

Per gli altri risultati di squadra: Francesco Santoro 5° M7.

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Nel Comasco

Sempre domenica 28 giugno, a Brenna, si è svolta la Gara “XCO Mtb – Gianmaria alla Memoria”, facente parte del circuito Master Cicli Pozzi (10^ prova), ed organizzata da team 2X2 Brenna.

Il tracciato, che si sviluppava su circa 7 km con 150 metri di dislivello positivo, prevedeva diversi giri in base alla categoria dei partecipanti. In gara anche alcuni atleti di Lissone Mtb.

Da segnalare innanzitutto che il team si è classificato come 2^ squadra classificata. Per i risultati individuali, si segnala la 1^ posizione di Claudio Zanoletti nei

SuperGentleman B. Due gli atleti che hanno conquistato in 2° gradino del podio: Nicolò Zappa per gli Junior e Lorenzo Marchioro per i Senior A.

Buona la prestazione di Matteo Crippa, 4° Gentleman, ed Edoardo Fusar Bassini, sempre 4° ma nei SuperGentlan B.

A chiudere i risultati del team brianzolo, Lorenzo Di Basilico, 8° Veterani A.

Orobie Cup Junior

Ed è arrivata anche la 10^ tappa di stagione del circuito Orobie Cup Junior per i giovanissimi. La gara, denominata Sgomada di Scecc, si è disputata domenica 28

giugno a Petosino di Sorisole (BG), ad ha visto i “Leoncini” di Lissone Mtb confrontarsi con i loro pari categoria in una giornata caldissima. Andrea Bozzi, unico di categoria in gara per il team, 10° G1.

Per i G2, Federico Rossi Detto Cecchetti 13°, Christian Esposito 15° e Giorgio Bozzi 28°. Come per i G1, un solo atleta anche per i G3: Stefano Motta, 12°.

Il gruppo più numeroso si è registrato nella categoria dei G4, dove Francesco Villa è giunto al traguardo 6°, Vincenzo Pagano 8°, Emiliano Aloise 13° ed Andrea Facchino 21°.

Ancora un solitario, nei G5: Lorenzo Riboldi, 16°.

Due i G6 nella competizione: Tommaso Recalcati 14° e Sebastiano Annoni 22°.