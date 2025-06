Un'ondata di emozioni, talento e podi ha travolto Cesenatico grazie alle straordinarie prestazioni della squadra di ginnastica artistica Robur et Virtus di Villasanta, protagonista indiscussa alle finali nazionali CSEN, andate in scena nei weekend del 23-25 maggio e dal 29 maggio al 2 giugno.

Robur et Virtus brilla a Cesenatico

La società brianzola ha letteralmente lasciato il segno, risultando la squadra più numerosa e rappresentativa dell’intera manifestazione, con una presenza massiccia composta da 90 atlete, di cui 45 ginnaste impegnate nelle gare individuali e ben 19 formazioni schierate nelle competizioni a squadre. Una partecipazione imponente, che ha saputo coniugare quantità e qualità in maniera esemplare.

I risultati parlano da soli:

- 12 campionesse nazionali

Tra queste spiccano le atlete che si sono aggiudicate il titolo di campionesse nazionali nel concorso generale delle categorie di eccellenza:

- Cambiaghi Francesca, categoria L1 – Senior

- Argento Martina, categoria L2 – Esordienti

- Galli Chiara, categoria L2 – Senior 1

- 19 podi nelle gare individuali

- 3 squadre campionesse nazionali

- Squadra 1, Acrobat L1 – Junior A

- Squadra 1, Acrobat L2 – Junior A

- Cambiaghi Francesca, in prestito alla società Palazzolo, Acrobat L2 – Open

- 8 podi nelle gare a squadre

Un medagliere da capogiro che testimonia l’eccellenza di una realtà sportiva costruita con passione, metodo e dedizione, capace anno dopo anno di formare atlete non solo tecnicamente preparate, ma anche forti nello spirito e unite nei valori.

Le ginnaste di Robur et Virtus, guidate da uno staff tecnico di altissimo livello, hanno dato prova di eleganza, precisione e determinazione, affrontando ogni esercizio con il giusto mix di grinta e grazia. I successi ottenuti in tutte le categorie, sia a livello individuale che di squadra, confermano il percorso virtuoso intrapreso dalla società e confermano il ruolo di realtà solida e riconosciuta nel panorama della ginnastica artistica lombarda e nazionale.

"Questa stagione è stata incredibile per la Robur et Virtus! - ha dichiarato Serena Bodini, direttrice tecnica della società - Abbiamo ottenuto risultati straordinari tutto l'anno che si sono confermati con le finali nazionali a Cesenatico, il fatto di essere la società con più ginnaste ammesse è un riconoscimento del nostro lavoro e della dedizione delle nostre atlete. Ma al di là dei successi tecnici, ciò che mi riempie il cuore è vedere come le nostre ginnaste abbiano dimostrato uno spirito di squadra e un amore reciproco veramente eccezionali. Portare più di 90 bambine a Cesenatico e vedere le nostre ginnaste più esperte prendersi cura delle più piccole con affetto e passione è stato un vero e proprio spettacolo. Questo è il vero significato dello sport: non solo vincere, ma crescere insieme, sostenersi a vicenda e creare legami che dureranno tutta la vita. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri tecnici che non si risparmiano mai per amore della Robur”

Ma le emozioni non si sono fermate alle pedane di Cesenatico.

Il saggio di fine anno

Il 7 giugno, a chiudere questa intensa e gloriosa stagione sportiva, si è tenuto il tradizionale saggio di fine anno presso il palazzetto dello sport di Villasanta. Un evento che ha visto la partecipazione di oltre 250 atleti e atlete, dai più piccoli alle veterane, in una serata spettacolare e coinvolgente, seguita da un pubblico numerosissimo ed entusiasta. Applausi, sorrisi e tanta commozione hanno scandito ogni esibizione, trasformando la manifestazione in una vera e propria festa della ginnastica e dello sport.

A rendere la serata ancora più speciale, la presenza di Martina Maggio, atleta della nazionale italiana, concittadina ed ex ginnasta della Robur et Virtus. Come ogni anno, Martina ha voluto essere presente per salutare le giovani ginnaste, congratularsi per i successi ottenuti e portare un messaggio di ispirazione e vicinanza: una testimonianza concreta di quanto i sogni possano diventare realtà partendo proprio da una palestra di paese, con tanta determinazione e amore per questo sport.

Il futuro della ginnastica artistica villasantese non è mai stato così promettente. Dopo Cesenatico, l'entusiasmo è alle stelle, e le emozioni, ne siamo certi, non mancheranno.