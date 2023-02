Un fine settimana intenso con diverse gare in programma quello vissuto dalla Robur et Virtus di Villasanta. La società ha portato a casa diversi podi individuali e al termine delle gare ha fatto grandi complimenti alle tante atlete che hanno gareggiato con determinazione e impegno.

Robur et Virtus impegnata nel Campionato individuale Silver e nello CSEN Cup Individuale

In particolare lo scorso week-end la società brianzola è stata impegnata nella prova individuale del campionato regionale Silver LC e LC3 di Federazione e nello CSEN Cup Individuale. Sono state ben ventisette le atlete bianco azzurre che hanno difeso i colori della storica società villasantese di ginnastica artistica, fondata nell’ormai lontano 1907, in tre differenti campi gara.

Campionato Silver LC

I risultati migliori sono stati conquistati dalle ginnaste impegnate domenica 19 febbraio ad Albese con Cassano, in provincia di Como, nella prova regionale del campionato Silver LC, con tre vittorie nella classifica generale – ottenute nelle categorie Allieve, Junior 1 (con un podio tutto Robur) e Junior 2 - sei podi individuali e dodici podi di specialità.

Le atlete in gara

Ma andiamo con ordine: sotto la guida delle tecniche Serena Bodini, Serena Licchetta e Sarah Sirianni, ad Albese sono scese in campo gara sedici ginnaste: Alice Bianchi, Alice Volpi, Arianna Sbrescia, Caterina Fontana, Elena Casafranca Conocc, Elisa Brambillasca, Emma Bogani, Emma Iannuzzi, Fabiola Bove, Gaia Dell’Orto, Gaia Sala, Greta Galbiati, Sveva Destro Romegialli, Olimpia Quadrini, Martina e Margherita Fenaroli.

I risultati

Nemmeno il tempo di prendere confidenza con gli attrezzi e subito sono arrivati i risultati grazie alla vittoria di Sveva Destro Romegialli fra le Allieve ed il secondo posto nella generale di Gaia Dell’Orto fra le Allieve

2. A seguire è stato il turno delle Junior 1, dove le ginnaste della Robur hanno dominato grazie alla vittoria nella classifica generale di Greta Galbiati, prima anche alla trave e al corpo libero. Al secondo posto si è

classificata Elisa Brambillasca (con vittoria alle parallele, secondo posto al corpo libero e terzo al volteggio), mentre Olimipia Quadrini – al comando della gara fino al corpo libero (grazie al primo posto al volteggio e alle

parallele ed al secondo posto alla trave) – ha completato il podio tutto Robur. Sempre fra le Junior 1 Alice Volpi ha conquistato due bei terzi posti alla trave e al corpo libero.

Galvanizzata dai risultati delle compagne di squadra, Emma Bogani ha vinto la classifica generale nella categoria Junior 2, grazie ad una gara attenta e senza errori che le è valsa anche due piazzamenti sul podio alle

parallele e alla trave e le ha permesso di completare la giornata trionfale per i colori Robur.

Campionato regionale Silver LC3

Nello stesso week-end, ad Albese con Cassano, la società villasantese si è distinta anche nel campionato regionale Silver LC3. In questo caso sono state nove le ginnaste che, sotto la guida di Elena Sirtori e Valeria Corbetta, hanno gareggiato per la Robur affrontando i tre attrezzi previsti (volteggio, trave e corpo libero): Arianna Penati, Aurora Argiero, Azzurra Simoneschi, Giulia D’Amato, Marta Mattiazzo, Martina Di Perna, Sofia Cambiaghi, Sveva Sala e Vanessa Insalata. Due i piazzamenti sul podio nella classifica generale, grazie al terzo posto di Vanessa Insalata (terza alla trave) fra le Senior 2 ed al terzo di Martina Di Perna (seconda alla trave) nelle Junior 3.

A completare i risultati agli attrezzi nella gara LC3 si segnalano poi fra le Junior 2 la vittoria di Giulia D’Amato al corpo libero e al volteggio e la vittoria a pari merito di Arianna Penati sempre al volteggio.

Campionato CSEN Cup Individuale 2023

Nella prima prova del Campionato CSEN Cup Individuale 2023 di ginnastica artistica femminile, che si è disputata invece sabato 18 nel centro sportivo di Travedona Monate, in provincia di Varese, primo posto nella classifica generale della categoria Senior per Vittoria Arenella e buon comportamento complessivo di tutte le altre ginnaste (Junior A, Junior B e Senior) che hanno gareggiato per la Robur et Virtus seguite dalla tecnica

Sarah Sirianni: Giada Acchiappati, Neill Alyson, Elisa Broggi, Ilaria Camporeale, Ailen Caracundo, Klea Frendi, Alessia Fumagalli, Marta Milano, Arianna Pellino e Giorgia Sironi.