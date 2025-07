Roller Macherio vice campione d'Italia di Freestyle

pattinaggio

La soddisfazione della società di Macherio, che ha conquistato l'argento agli Italiani Inline Freestyle.

La Brianza del pattinaggio sul tetto d’Italia: ai Campionati nazionali di Inline Freestyle, che si sono svolti a Milano fino al 23 luglio, la Roller Macherio ha conquistato il titolo di vice campione d'Italia.

Roller vice campione d'Italia nel Freestyle

"Arriva un momento in cui le cose cambiano forma. Spesso non per volontà, succede e basta. E bisogna andare avanti, guardare avanti.

Ecco, quel momento è arrivato - le parole del vice presidente Alessandro Brambilla - Non è facile per tutti lasciarsi alle spalle quel famoso nome e logo che per anni abbiamo rappresentato, ma è doveroso farlo. Non dimenticheremo mai le nostre radici ma creeremo un futuro all’altezza di tutto quello che hanno fatto per noi i presidenti, dirigenti e atleti che negli anni hanno frequentato le vecchie società. Solo così saremo in grado di onorare e valorizzare al meglio il nuovo percorso. Impossibile ringraziare tutte le persone che in questi anni si sono dati da fare, ma permettetemi di ringraziare principalmente chi negli ultimi anni ha portato avanti la società. Tutti avete fatto un lavoro indispensabile, chi più e chi meno, sono certo che senza nessuno di voi non sarebbe stato possibile tutto questo. Un grazie anche a voi allenatori che avete cresciuto e costruito un gruppo di ragazzi fantastico e che anche quest’anno, nonostante diversi addii, avete tirato fuori e dato il meglio di loro. Questa è la dimostrazione che il gruppo sano e con voglia di fare porta a ottenere risultati inaspettati".

I ringraziamenti del vice presidente Alessandro Brambilla

"Grazie anche voi genitori che, nonostante le fatiche di tutti gli anni, avete sempre risposto presente e avete sempre fatto del vostro meglio per la società - ha aggiunto il vice presidente Brambilla - Ho sempre pensato che dietro a dei grandi ragazzi ci sono grandi genitori e devo dire che ne siete la dimostrazione. Infine, ci siete voi ragazzi che avete sudato durante tutti questi anni e avete fatto sempre del vostro meglio. Ci sono stati pianti e vomiti ma nonostante tutto siete sempre scesi in pista con la convinzione e la volontà di onorare quella maglia. Grazie davvero! Ora però davvero si cambia, vero non cambierà molto nel quotidiano di tanti, ma cambierà parecchio per tutti noi dirigenti e allenatori che avremo un duro lavoro d’affrontare ma che sono certo ci porterà a spiccare il volo da qui ai prossimi anni".

Le parole del capo allenatore Alessandro Mengherle

“The Last Dance.” Così scriveva Phil Jackson sulla lavagnetta prima dell’inizio di una stagione diventata leggendaria. Se bastasse citarlo per ottenere una stagione come la nostra, allora prometto che lo farò più spesso - sottolinea il capo allenatore Alessandro Mengherle - Anche quest’anno, i ragazzi si sono rivelati straordinari. È vero, abbiamo perso alcuni atleti di grande valore, ma è stato il gruppo — coeso, determinato, affamato — a fare davvero la differenza in queste settimane. La crescita che hanno mostrato è stata esponenziale: non solo nei risultati, che sono stati eccellenti, ma soprattutto nell’atteggiamento e nella maturità. Durante questo Campionato Nazionale si sono conquistati l’attenzione generale, fino ad attirare su di sé i riflettori in vista del raduno della Nazionale. Credo che questa squadra stia diventando sempre più consapevole delle proprie capacità. Ci sono leader tecnici che trascinano e punti di riferimento solidi che indicano la direzione da seguire. La strada, da qui ai prossimi anni, è ormai tracciata: se continueranno su questa rotta, questi ragazzi potranno togliersi grandissime soddisfazioni".

Il pensiero rivolto ai ragazzi

"Ciao ragazzi, volevo farvi i complimenti, oggi avete dimostrato che con il lavoro si fanno grandi cose, so che per alcuni non è il risultato che cercavamo, ma dovete essere fieri per quello che abbiamo fatto - il messaggio ai ragazzi del capo allenatore Alessandro Mengherle - Questo è un punto di partenza, non di arrivo, perché abbiamo davanti a noi ancora tanto che dobbiamo fare e migliorare ma è un ottimo inizio per i piccoli e un ottimo traguardo per i più grandi. L’anno prossimo l’asticella si alzerà: una volta che dimostrate di essere forti non dobbiamo farci mettere i piedi in testa da chi va più piano, bisogna lottare e portare rispetto alle ore di duro lavoro che fate tutto l’anno, gareggiate e prendetevi tutto, gli altri non ve lo regalano. Vi voglio bene e non potrei desiderare una squadra migliore!

Ora testa a domani, chiudiamo in bellezza!

Il pensiero di Valeria Cassanmagnago

"Non è facile quest'anno, per niente - le parole di Valeria Cassanmagnago, consigliere comunale con delega allo Sport - Quest'anno è stato più sofferto degli altri anni. Questo titolo di Vice Campioni d'Italia rimane a Macherio meritatamente e inaspettatamente. Nell'anno sportivo diversi atleti hanno deciso di cambiare Società (la maggior parte atleti Senior), ma gli allenatori e i ragazzi non si sono persi d'animo e sono state le nuove leve a fare vedere il loro valore. E i risultati degli allenamenti si sono visti sul campo gara lasciando l'idea di un futuro enorme per tutti. Come delegata allo Sport sono entusiasta di questo risultato, di questo gruppo che ha sempre portato Macherio in alto alle classifiche in ogni competizione. Devo solo ringraziare tutti loro per le belle emozioni (e qualche lacrima) che mi hanno dato in questi giorni".

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 29 luglio 2025.