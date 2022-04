Ciclismo

Domenica lombarda per la formazione brianzola guidata da Patron Giuseppe Fontana.

S.C. Cesano Maderno, esordienti e giovanissime in gara nel weekend

In assenza di gare nel calendario femminile, la S.C. Cesano Maderno ha schierato le donne esordienti al via del 3° TR. M.C. Assistance - 43° GP Frazioni - Mem don Ettore a Rovato (BS) con i colleghi maschi. Per loro 5 giri del circuito completamente pianeggiante da 6 km, sotto un cielo coperto e con il vento freddo che si alza di continuo dagli spazi aperti dei campi che affiancano il percorso. Per la formazione Brianzola al via Christine Valseschini, Giulia Costa Staricco, Giulia Beretta e Nicole Veggiato.

Il gruppo ha viaggiato per lo più regolare per la prima parte di gara, con alcuni allunghi in testa al gruppo che hanno iniziato a scremarlo notevolmente giro dopo giro. Le atlete cesanesi hanno gestito molto bene tutta la gara alternandosi alla testa del gruppo, un‘accelerazione ai 2 km dall’arrivo ha visto il gruppo sopraggiungere molto allungato sul rettilineo finale e nella volata le atlete hanno chiuso tra i migliori 20 al traguardo.

Memorial Perego

Debutto stagionale anche per le giovanissime cesanesi che, sempre domenica 3 aprile, hanno preso parte al 32º Memorial Perego a Lissone: Beatrice Caccia debutta in maglia Cesano Maderno vincendo tra le bambine della categoria G3, mentre Anita D’Alessandro e Anna Caccia conquistano rispettivamente 4ª e 5ª tra le G6.

Assente, sfortunatamente, la giovanissima Angelica Elizabeth Torres che ha dovuto rimandare il suo debutto di qualche giorno causa uno stop forzato.

I prossimi appuntamenti vedranno il team femminile impegnato domenica 10 aprile alla 3ª Giornata del Ciclismo Giovanile a Riccione mentre le giovanissime saranno al via del Trofeo Velo Club Sovico.