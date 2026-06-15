Un oro e un argento per Nicole Bracco al Trofeo delle Regioni, Martina Pianta strappa invece un secondo e un terzo posto tra Crema e Dalmine

Continuano a raccogliere risultati e soddisfazioni le ragazze della formazione femminile della S.C. Cesano Maderno, protagoniste nelle ultime settimane sia su pista che su strada.

S.C. Cesano Maderno, pioggia di risultati per il gruppo femminile

La settimana agonistica si è aperta al Velodromo di Crema dove tra le donne allieve spicca la prestazione di Martina Pianta, che conquista un prestigioso secondo posto finale, chiudendo la manifestazione a pari punti con la vincitrice.

Il Trofeo delle Regioni

Pochi giorni più tardi le atlete cesanesi sono tornate protagoniste al Trofeo delle Regioni su pista disputato al Velodromo di Dalmine, manifestazione che ha visto le atlete cesanesi vestire le maglie delle rispettive rappresentative regionali. Martina Pianta ha rappresentato la Lombardia, Camilla Paravagna e Nicole Canu la Liguria, mentre Nicole Bracco, Vittoria Vitillo e Martina Zavattero hanno difeso i colori del Piemonte.

Ottime le prestazioni nella categoria donne allieve, dove Nicole Bracco si è imposta nella prova dell’eliminazione conquistando la medaglia d’oro davanti alle migliori specialiste italiane. Nella stessa gara Nicole Canu ha chiuso al quinto posto e Vittoria Vitillo al settimo. Per Nicole Bracco è arrivata anche una prestigiosa medaglia d’argento nella velocità olimpica, mentre Martina Pianta ha conquistato il terzo gradino del podio nella Madison donne allieve con la rappresentativa lombarda.

Il vivaio giovanile

Buone notizie anche dal settore giovanile. A Cesano Maderno, in occasione del Campionato Regionale Lombardo G6 dei Mini Sprint, Marissa Bracco ha ottenuto un brillante settimo posto, confermando il proprio percorso di crescita.

La trasferta in Umbria

La settimana si è poi conclusa con la lunga trasferta in Umbria, dove le ragazze dirette da Guido Roncolato hanno preso parte alla gara di Spello (PG), raccogliendo risultati di assoluto prestigio.

Tra le donne esordienti è arrivata una splendida vittoria per Aurora Cerame, protagonista di una gara attenta e determinata che l’ha vista imporsi davanti alle compagne di fuga. Tra le secondo anno da segnalare anche il sesto posto di Michelle Spinoni. Nella categoria primo anno nuovo piazzamento per Selene Sforzini, quinta al traguardo, seguita da Margherita Mariani in ottava posizione.

Tra le donne allieve la corsa è stata resa particolarmente selettiva dalle elevate temperature e dal percorso impegnativo. Con il gruppo che si è progressivamente frazionato, le atlete cesanesi sono riuscite a mettersi in evidenza nelle posizioni di vertice. Irene Pancheri ha conquistato uno splendido secondo posto, mentre Nicole Bracco ha regolato il gruppo inseguitore chiudendo in terza posizione. A completare l’ottima prova di squadra il decimo posto di Martina Pianta.

Un gruppo in crescita

Una trasferta lunga e impegnativa che conferma ancora una volta la crescita del gruppo femminile della S.C. Cesano Maderno, capace di mettersi in evidenza sia nelle prove su pista sia nelle competizioni su strada, portando a casa vittorie, podi e importanti piazzamenti.

I prossimi appuntamenti vedranno le ragazze di nuovo in scena su pista alla Tre Sere di Busto Garolfo, mentre domenica a Gorla Minore (VA) si correrà per il titolo lombardo.