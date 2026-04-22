La nona edizione della kermesse sportiva internazionale organizzata dai Pirati Rugby è pronta a tornare nel weekend dell'8 e 9 maggio

Il grande rugby giovanile torna protagonista in Lombardia. Venerdì 8 e sabato 9 maggio 2026 Vimercate ospiterà l’X Nations Mini Rugby, prestigiosa manifestazione internazionale che celebra lo sport come veicolo di integrazione e amicizia tra i popoli. L’evento, organizzato dai Pirati Rugby, giunge alla sua nona edizione, confermandosi un punto di riferimento nel panorama rugbistico europeo.

Sale l’attesa per il ritorno dell’X Nations Mini Rugby

Nato nel 2013 come “3 Nations”, il torneo ha vissuto una crescita costante fino a diventare nel 2021 l’attuale “X Nations”. Ispirato allo spirito del Sei Nazioni, ha ottenuto i patrocini del Comune di Vimercate, della Federazione Italiana Rugby e della Regione Lombardia. Il Centro Sportivo Comunale di via Lodovica e i campi limitrofi diventeranno il cuore di un vero e proprio villaggio europeo che accoglierà oltre 1.000 atleti e circa 2.000 tra accompagnatori e appassionati.

Le competizioni coinvolgeranno le categorie Under 8, 10, 12 e 14. Il torneo vedrà la partecipazione di club provenienti da Italia, Francia, Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda, Repubblica Ceca, Svizzera, Germania e Polonia. Tra le squadre internazionali figurano RC Gryf Rotmanka, Unterföhring, Heriots Rugby, Watsonian’s, Llandaff RFC, Zug Zurich, Navan RFC, Waterpark RFC, Pays de Meaux, Olomouc e Barnes Rugby, che si confronteranno con numerose realtà italiane tra cui Novega Rugby, Rugby San Mauro, Alessandria Rugby, Cus Piemonte, Abbiategrasso Rugby Club, Raptors Valcavallina Rugby, Rugby Orio, Buldogg Rugby, Harlequins Bergamo, Rugby Capoterra, Seregno Rugby, Geas Rugby Sesto San Giovanni, Mosquitos Rugby, Velate Rugby 1981, Iride Cologno Rugby, Rugby Monza 1949 e i padroni di casa Pirati Rugby.

Il programma prevede l’avvio venerdì 8 maggio con sessioni di allenamento congiunto. Sabato 9 maggio alle ore 9 si terrà la cerimonia ufficiale con gli inni nazionali, seguita dalle partite che culmineranno nel tradizionale “Terzo Tempo”, momento simbolo di convivialità e amicizia nel rugby.

Sostenibilità, territorio e partecipazione

L’edizione 2026 si distingue per una rigorosa politica zero rifiuti. Grazie alla collaborazione con Brianza Acque l’evento sarà plastic-free, senza utilizzo di bottiglie monouso e con aree di riciclo presidiate da volontari. Saranno inoltre presenti punti di ricarica d’acqua gratuita per atleti e pubblico.

Le scelte organizzative privilegiano fornitori locali e prodotti a chilometro zero, promuovendo al contempo la sensibilizzazione al risparmio di risorse e alla riduzione degli imballaggi. All’interno della manifestazione saranno presenti stand dedicati alla promozione di stili di vita sani e alla valorizzazione del territorio brianzolo.

“L’X Nations è un ponte tra culture, un’esperienza formativa basata sul rispetto che i bambini ricorderanno per sempre”, ha dichiarato Capitan Hook, presidente dei Pirati Rugby e ideatore del torneo.

L’assessore allo sport di Vimercate Mariasole Mascia ha espresso grande soddisfazione:

“XNations è l’evento che per la Vimercate dello sport è diventato una piacevole e importante tradizione. Il Torneo X Nation rappresenta per Vimercate, un’opportunità prestigiosa di promuovere, su scala internazionale, il rugby e i suoi valori di amicizia, rispetto e senso di appartenenza e di accogliere i tanti ragazzi che lo animano con passione atletica e sportiva. A loro vanno il nostro benvenuto nella nostra città, che li accoglie con calore e amicizia, e i nostri auguri più sinceri perché queste giornate siano soprattutto dedicate al divertimento. Agli organizzatori, un sincero ringraziamento per la dedizione e la professionalità che ogni anno mettono a disposizione della buona riuscita di una manifestazione che si dimostra ogni anno di alto livello qualitativo”.

L’evento sarà aperto al pubblico e includerà un Rugby Village con aree hospitality, spazi relax e attività dedicate alle famiglie.