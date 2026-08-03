Salvamento, dominio In Sport Rane Rosse ai Campionati Italiani Estivi

Dal 19 al 25 luglio si sono svolti i Campionati Italiani Estivi Categoria di Salvamento a Chianciano Terme e gli atleti In Sport Rane Rosse hanno recitato un ruolo da dominatori assoluti con 83 podi complessivi di cui 45 titoli italiani tra gare individuali e staffette, con un nuovo record del mondo Juniores e tre record italiani di categoria. A livello societario In Sport Rane Rosse ha completato un clamoroso en plein di trofei aggiudicandosi la coppa più prestigiosa in tutte e 5 le categorie: Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores.
I protagonisti
Grande protagonista della competizione è stato Alessio Cesana capace di conquistare 4 titoli italiani nella categoria Ragazzi: 100 percorso misto, 100 misto lifesaver, 100 pinne e torpedo e 50 trasporto manichino. Vincono il titolo individuale anche Eros Ruggieri, con un triplo oro nei 200 nuoto con ostacoli, 100 percorso misto e 50 trasporto manichino Juniores; Simone Locchi, oro nei 200 ostacoli, 100 percorso misto e 50 trasporto manichino Seniores; Francesco Ferraro, podio più alto nei 100 trasporto manichino con pinne e 100 manichino pinne e torpedo Cadetti, Giovanni Mastrorilli, 100 percorso misto e 50 trasporto manichino Cadetti e Carlotta Formillo, oro nei 100 percorso misto e 50 trasporto manichino Juniores. Oro singolo per Sofia Finesso, 100 manichino pinne e torpedo Ragazze, Giuseppe Bilardo, 100 misto lifesaver Juniores, Giorgia Cianfrocca, 100 misto lifesaver Cadette, Emanuele Achilli, 100 misto lifesaver Cadetti, e Andrea Borona nei 100 manichino con pinne e torpedo Seniores.
Staffette da record
Tra le tantissime medaglie per le staffette (37 totali su 42 schierate, di cui 23 d’oro) la più preziosa è quella della 4×25 manichino Juniores, formata da Andrea Vacchelli, Mattia De Bianchi, Eros Ruggieri e Andrea Petracca, che stampa il nuovo record mondiale Juniores della specialità con il tempo di 1’06”77.
A questo prestigioso record si aggiungono i primati italiani della 4×50 pool lifesaver mixed Ragazzi e Juniores e quello della 4×50 pool lifesaver Ragazzi maschi.
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Di seguito le medaglie vinti dagli atleti ai Campionati Italiani Categoria Estivi di Salvamento:
Medaglie d’oro
Alessio Cesana
100 percorso misto, 100 misto lifesaver, 100 pinne e torpedo e 50 trasporto manichino Ragazzi
Sofia Finesso
100 trasporto manichino pinne e torpedo Ragazze
Eros Ruggieri
200 nuoto con ostacoli, 100 percorso misto, 50 trasporto manichino Juniores
Carlotta Formillo
100 percorso misto, 50 trasporto manichino con pinne Juniores
Giuseppe Bilardo
100 misto lifesaver Juniores
Andrea Vacchelli
100 trasporto manichino con pinne Juniores
Giorgia Cianfrocca
100 misto lifesaver Cadette
Emanuele Achilli
100 misto lifesaver Cadetti
Giovanni Mastrorilli
100 percorso misto, 50 trasporto manichino con pinne Cadetti
Francesco Ferraro
100 trasporto manichino con pinne, 100 manichino pinne e torpedo Cadetti
Simone Locchi
200 nuoto con ostacoli, 100 percorso misto, 50 trasporto manichino Seniores
Andrea Borona
100 manichino pinne e torpedo Seniores
4×50 nuoto con ostacoli Eso A
(Fontana, Grizzuti, Novellis di Coarazze, Intra)
4×50 mista Eso A
(Grizzuti, Citterio, Intra, Bravi)
4×25 trasporto manichino Eso A
(Zanisi L., Zanisi F., Prilipceanu, Loppi)
4×25 trasporto manichino Ragazzi
(Finesso, Catenacci, Reverberi, Rosolen)
4×50 mista e 4×50 pool lifesaver Ragazze
(Meroni, Severini, Catenacci, Finesso)
4×50 pool lifesaver Ragazzi Record italiano
(Molatore, Magni, Cesana, Bozzon)
4×50 pool mixed Ragazzi Record italiano
(Meroni, Severini, Cesana, Bozzon)
4×50 nuoto con ostacoli Juniores
(Bonfanti, Franculli, Palladini, Formillo)
4×50 nuoto con ostacoli Seniores
(Locchi, Borona, Belloli, Taramelli)
4×50 nuoto con ostacoli Seniores
(Laurenti, Pezza, Molinari, Scarabottolo)
4×50 nuoto pool lifesaver mixed Juniores Record italiano
(Formillo, Palladini, Ruggieri, Vacchelli)
4×50 pool lifesaver Cadetti
(Franculli, Colzani, Ferraro, Borona)
4×50 pool lifesaver mixed Seniores
(Laurenti, Scarabottolo, Locchi, Borona)
4×50 mista Juniores
(Franculli, Palladini, Formillo, Cassago)
4×50 mista e 4×25 trasporto manichino
(Ruggieri, Vacchelli, De Bianchi, Petracca)
4×25 trasporto manichino Cadetti
(Achilli, Ferraro, Borona, Fumagalli)
4×50 pool lifesaver Cadetti
(Achilli, Ferraro, Borona, De Bianchi)
4×50 pool lifesaver Seniores
(Pezza, Scarabottolo, Laurenti, Giordano Mel.)
4×50 mista Seniores
(Belloli, Ferraro, Locchi, Borona)
4×25 trasporto manichino Seniores
(Belloli, Ghezzi, Locchi, Borona)
4×50 pool lifesaver Seniores
(Ruggieri, Vacchelli, Belloli, Borona)
Medaglie d’argento
Bianca Intra
100 nuoto con ostacoli, 100 percorso misto Eso A
Leone Zanisi
100 percorso misto Eso A
Giulia Fontana
200 superlifesaver Eso A
Petra Bravi
50 trasporto manichino Eso A
Sofia Finesso
100 manichino con pinne Ragazze
Rebecca Cesana
100 misto lifesaver Ragazze
Maria Vittoria Severini
100 misto manichino pinne e torpedo Ragazze
Emanuele Achilli
200 superlifesaver e 100 percorso misto Cadetti
Lucrezia Fabretti
100 trasporto manichino con pinne Seniores
Andrea Borona
100 trasporto manichino con pinne Seniores
Eleonora Franculli
50 trasporto manichino Juniores
Giorgia Cianfrocca
50 trasporto manichino Cadette
4×50 mista Seniores
(Laurenti, Scarabottolo, Molinari, Giordano Mel.)
4×50 mista Eso A
(Prilipceanu, Zanisi D., Colzani, Zanisi L.)
4×25 trasporto manichino Eso A
(Bravi, Intra, Teruzzi, Citterio)
4×50 nuoto con ostacoli Ragazze
(Meroni, Severini, Catenacci, Finesso)
4×50 nuoto con ostacoli Ragazzi
(Molatore, Orrù, Magni, Cesana)
4×50 mista Ragazzi
(Molatore, Bozzon, Orrù, Cesana)
4×50 ostacoli Juniores
(Borona, Petracca, De Bianchi, Vacchelli)
4×50 pool lifesaver
(Infantino, Petracca, Fumagalli, Bilardo)
4×50 pool lifesaver Cadette
(Formillo, Colzani, Franculli, Cianfrocca)
Medaglie di bronzo
Petra Bravi
100 percorso misto Eso A
Virginia Citterio
100 manichino con pinne Eso A
Bianca Intra
50 trasporto manichino Eso A
Rebecca Cesana
200 superlifesaver Ragazze
Giorgia Cianfrocca
200 superlifesaver Cadette
Mattia De Bianchi
100 percorso misto Juniores
Francesco Ferraro
50 trasporto manichino Cadetti
Martina Laurenti
50 trasporto manichino Seniores
Francesca Scarabottolo
100 percorso misto Seniores
Andrea Borona
100 percorso misto Seniores
4×50 nuoto con ostacoli Eso A
(Zanisi L., Zanisi F., Colzani, Brambilla)
4×25 trasporto manichino Ragazzi
(Cesana, Bozzon, Orrù, Ferraro)
4×50 mista Cadetti
(Mancini, Borona, Achilli, Bilardo)
4×25 trasporto manichino Cadette
(Franculli, Formillo, Ginsanti, Cianfrocca)
Record del mondo
4×25 manichino Juniores – 1’06”77
(Vacchelli, Petracca, Ruggieri, De Bianchi)