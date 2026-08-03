Salvamento, dominio In Sport Rane Rosse ai Campionati Italiani Estivi

Dal 19 al 25 luglio si sono svolti i Campionati Italiani Estivi Categoria di Salvamento a Chianciano Terme e gli atleti In Sport Rane Rosse hanno recitato un ruolo da dominatori assoluti con 83 podi complessivi di cui 45 titoli italiani tra gare individuali e staffette, con un nuovo record del mondo Juniores e tre record italiani di categoria. A livello societario In Sport Rane Rosse ha completato un clamoroso en plein di trofei aggiudicandosi la coppa più prestigiosa in tutte e 5 le categorie: Esordienti A, Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores.

I protagonisti

Grande protagonista della competizione è stato Alessio Cesana capace di conquistare 4 titoli italiani nella categoria Ragazzi: 100 percorso misto, 100 misto lifesaver, 100 pinne e torpedo e 50 trasporto manichino. Vincono il titolo individuale anche Eros Ruggieri, con un triplo oro nei 200 nuoto con ostacoli, 100 percorso misto e 50 trasporto manichino Juniores; Simone Locchi, oro nei 200 ostacoli, 100 percorso misto e 50 trasporto manichino Seniores; Francesco Ferraro, podio più alto nei 100 trasporto manichino con pinne e 100 manichino pinne e torpedo Cadetti, Giovanni Mastrorilli, 100 percorso misto e 50 trasporto manichino Cadetti e Carlotta Formillo, oro nei 100 percorso misto e 50 trasporto manichino Juniores. Oro singolo per Sofia Finesso, 100 manichino pinne e torpedo Ragazze, Giuseppe Bilardo, 100 misto lifesaver Juniores, Giorgia Cianfrocca, 100 misto lifesaver Cadette, Emanuele Achilli, 100 misto lifesaver Cadetti, e Andrea Borona nei 100 manichino con pinne e torpedo Seniores.

Staffette da record

Tra le tantissime medaglie per le staffette (37 totali su 42 schierate, di cui 23 d’oro) la più preziosa è quella della 4×25 manichino Juniores, formata da Andrea Vacchelli, Mattia De Bianchi, Eros Ruggieri e Andrea Petracca, che stampa il nuovo record mondiale Juniores della specialità con il tempo di 1’06”77.

A questo prestigioso record si aggiungono i primati italiani della 4×50 pool lifesaver mixed Ragazzi e Juniores e quello della 4×50 pool lifesaver Ragazzi maschi.

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Di seguito le medaglie vinti dagli atleti ai Campionati Italiani Categoria Estivi di Salvamento:

Medaglie d’oro

Alessio Cesana

100 percorso misto, 100 misto lifesaver, 100 pinne e torpedo e 50 trasporto manichino Ragazzi

Sofia Finesso

100 trasporto manichino pinne e torpedo Ragazze

Eros Ruggieri

200 nuoto con ostacoli, 100 percorso misto, 50 trasporto manichino Juniores

Carlotta Formillo

100 percorso misto, 50 trasporto manichino con pinne Juniores

Giuseppe Bilardo

100 misto lifesaver Juniores

Andrea Vacchelli

100 trasporto manichino con pinne Juniores

Giorgia Cianfrocca

100 misto lifesaver Cadette

Emanuele Achilli

100 misto lifesaver Cadetti

Giovanni Mastrorilli

100 percorso misto, 50 trasporto manichino con pinne Cadetti

Francesco Ferraro

100 trasporto manichino con pinne, 100 manichino pinne e torpedo Cadetti

Simone Locchi

200 nuoto con ostacoli, 100 percorso misto, 50 trasporto manichino Seniores

Andrea Borona

100 manichino pinne e torpedo Seniores

4×50 nuoto con ostacoli Eso A

(Fontana, Grizzuti, Novellis di Coarazze, Intra)

4×50 mista Eso A

(Grizzuti, Citterio, Intra, Bravi)

4×25 trasporto manichino Eso A

(Zanisi L., Zanisi F., Prilipceanu, Loppi)

4×25 trasporto manichino Ragazzi

(Finesso, Catenacci, Reverberi, Rosolen)

4×50 mista e 4×50 pool lifesaver Ragazze

(Meroni, Severini, Catenacci, Finesso)

4×50 pool lifesaver Ragazzi Record italiano

(Molatore, Magni, Cesana, Bozzon)

4×50 pool mixed Ragazzi Record italiano

(Meroni, Severini, Cesana, Bozzon)

4×50 nuoto con ostacoli Juniores

(Bonfanti, Franculli, Palladini, Formillo)

4×50 nuoto con ostacoli Seniores

(Locchi, Borona, Belloli, Taramelli)

4×50 nuoto con ostacoli Seniores

(Laurenti, Pezza, Molinari, Scarabottolo)

4×50 nuoto pool lifesaver mixed Juniores Record italiano

(Formillo, Palladini, Ruggieri, Vacchelli)

4×50 pool lifesaver Cadetti

(Franculli, Colzani, Ferraro, Borona)

4×50 pool lifesaver mixed Seniores

(Laurenti, Scarabottolo, Locchi, Borona)

4×50 mista Juniores

(Franculli, Palladini, Formillo, Cassago)

4×50 mista e 4×25 trasporto manichino

(Ruggieri, Vacchelli, De Bianchi, Petracca)

4×25 trasporto manichino Cadetti

(Achilli, Ferraro, Borona, Fumagalli)

4×50 pool lifesaver Cadetti

(Achilli, Ferraro, Borona, De Bianchi)

4×50 pool lifesaver Seniores

(Pezza, Scarabottolo, Laurenti, Giordano Mel.)

4×50 mista Seniores

(Belloli, Ferraro, Locchi, Borona)

4×25 trasporto manichino Seniores

(Belloli, Ghezzi, Locchi, Borona)

4×50 pool lifesaver Seniores

(Ruggieri, Vacchelli, Belloli, Borona)

Medaglie d’argento

Bianca Intra

100 nuoto con ostacoli, 100 percorso misto Eso A

Leone Zanisi

100 percorso misto Eso A

Giulia Fontana

200 superlifesaver Eso A

Petra Bravi

50 trasporto manichino Eso A

Sofia Finesso

100 manichino con pinne Ragazze

Rebecca Cesana

100 misto lifesaver Ragazze

Maria Vittoria Severini

100 misto manichino pinne e torpedo Ragazze

Emanuele Achilli

200 superlifesaver e 100 percorso misto Cadetti

Lucrezia Fabretti

100 trasporto manichino con pinne Seniores

Andrea Borona

100 trasporto manichino con pinne Seniores

Eleonora Franculli

50 trasporto manichino Juniores

Giorgia Cianfrocca

50 trasporto manichino Cadette

4×50 mista Seniores

(Laurenti, Scarabottolo, Molinari, Giordano Mel.)

4×50 mista Eso A

(Prilipceanu, Zanisi D., Colzani, Zanisi L.)

4×25 trasporto manichino Eso A

(Bravi, Intra, Teruzzi, Citterio)

4×50 nuoto con ostacoli Ragazze

(Meroni, Severini, Catenacci, Finesso)

4×50 nuoto con ostacoli Ragazzi

(Molatore, Orrù, Magni, Cesana)

4×50 mista Ragazzi

(Molatore, Bozzon, Orrù, Cesana)

4×50 ostacoli Juniores

(Borona, Petracca, De Bianchi, Vacchelli)

4×50 pool lifesaver

(Infantino, Petracca, Fumagalli, Bilardo)

4×50 pool lifesaver Cadette

(Formillo, Colzani, Franculli, Cianfrocca)

Medaglie di bronzo

Petra Bravi

100 percorso misto Eso A

Virginia Citterio

100 manichino con pinne Eso A

Bianca Intra

50 trasporto manichino Eso A

Rebecca Cesana

200 superlifesaver Ragazze

Giorgia Cianfrocca

200 superlifesaver Cadette

Mattia De Bianchi

100 percorso misto Juniores

Francesco Ferraro

50 trasporto manichino Cadetti

Martina Laurenti

50 trasporto manichino Seniores

Francesca Scarabottolo

100 percorso misto Seniores

Andrea Borona

100 percorso misto Seniores

4×50 nuoto con ostacoli Eso A

(Zanisi L., Zanisi F., Colzani, Brambilla)

4×25 trasporto manichino Ragazzi

(Cesana, Bozzon, Orrù, Ferraro)

4×50 mista Cadetti

(Mancini, Borona, Achilli, Bilardo)

4×25 trasporto manichino Cadette

(Franculli, Formillo, Ginsanti, Cianfrocca)

Record del mondo

4×25 manichino Juniores – 1’06”77

(Vacchelli, Petracca, Ruggieri, De Bianchi)