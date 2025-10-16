SC Cesano Maderno conquista il Trofeo Rosa

È andata in scena domenica 12 ottobre 2025 l’ultima prova stagionale del Trofeo Rosa interregionale a Valmorea, gara su percorso tecnico ondulato da ripetere più volte a seconda della categoria. Gara che ha visto tra le protagoniste anche le rgzze della SC Cesano Maderno.

Trofeo Rosa interregionale a Valmorea, i risultati della SC Cesano Maderno

Tra le donne esordienti nuova impresa di Nicole Bracco che suggella così una stagione incredibile arrivando a 20 vittorie su strada.

Alle sue spalle completano il lavoro le compagne che c’entrano il 7º posto con Camilla Paravagna e il 10º con Martina Pianta tra le donne esordienti secondo anno mentre Arianna Pietrella conquista il 10º posto tra le donne esordienti primo anno.

Per le allieve gara lunga 81 km, con il gruppo che procede per lo più regolare e che vede la risoluzione a ranghi compatti. La migliore tra le cesanine è Vivienne Cassata che conquista il 5º posto sulla linea del traguardo seguita da Emma Colombo al 9º.

La Società Ciclistica Cesano Maderno conquista il Trofeo Rosa

Una stagione unica quella della formazione di Patron Fontana che diretta da Guido Roncolato ha affrontato da marzo a ottobre oltre 30 tappe solo del Trofeo Rosa districandosi per la penisola italiana e imponendosi sia tra le donne esordienti che tra le donne allieve nella classifica generale di società. Per il secondo anno consecutivo la Società Ciclistica di Cesano Maderno conquista così il Trofeo Rosa, confermandosi ancora una volta dopo 29 anni tra i migliori team nel panorama femminile italiano.

Anche le classifiche individuali vedono tra le donne esordienti primo anno la vittoria della leadership da parte di Aurora Cerame che dopo aver conquistato anche il trittico su strada con il campionato italiano, la coppa di sera di borgo valsugana e il Ghisallo, è già partita per la campagna invernale col ciclocross.

Tra le donne esordienti secondo anno, vittoria assoluta di Nicole Bracco che conquista così anche l’Oscar TuttoBici per il secondo anno consecutivo.

Sempre tra le secondo anno Martina Pianta conquista il 7º posto nella classifica finale del trofeo rosa mentre Camilla Paravagna il 10º; tra le allieve secondo posto per Vivienne Cassata, quarto per Emma Colombo e 7º per Carlotta Ronchi.

Un successo corale quello delle ragazze cesanine che dopo un 2024 ricco di buone prestazioni, sono riuscite a replicarsi e migliorarsi addirittura nel 2025 non solo in termini di risultati.

Ora qualche settimana di riposo

Per le ragazze del torrazzo è tempo ora di riposare qualche settimana, salutando le compagne che passando di categoria lasciano il team come Vivienne Cassata, Emma Colombo, Martina De Vecchi e Carlotta Ronchi e chi come Letizia Parini ha deciso di concludere la strada agonistica con l’ultima gara a Valmorea (CO) stretta nell’abbraccio delle sue compagne.