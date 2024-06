SC Cesano Maderno in trasferta a Romanengo e a Gessate

Weekend ricco di impegni per le ragazze della formazione di Guido Roncolato, la SC Cesano Maderno. Sabato 1 giugno tradizionale appuntamento alla 15ª Cronoromanengo mentre domenica 2 giugno appuntamento al 16°TROFEO AVIS a Gessate.

SC Cesano Maderno in trasferta a Romanengo e Gessate

Circuito di oltre 12 km quello da percorrere per le donne allieve alla cronometro di Romanengo, in provincia di Cremona, con al via le migliori atlete da tutta Italia.

Ottima la prova della cesanese Paola Zucca che entra nella top ten conquistando il 9º posto al traguardo ad un minuto dalla campionessa italiana Linda Rapporti (Breganze Millenium).

Domenica 2 giugno nuovo appuntamento su strada per la formazione cesanese al completo. Circuito completamente pianeggiante di 13 km da ripetere 3 volte per le donne esordienti e 6 per le donne allieve.

Per le donne esordienti al via 60 atlete con le cesanesi Nicole Bracco, Ingrid Corno, Giulia Lombardi, Irene Pancheri, Martina Pianta e Vittoria Vitillo. Gara che si accende in contropiede ad una azione della cesanese Irene Pancheri che vede 4 atlete prendere il largo e in pochi chilometri avere oltre 1 minuto sul gruppo. Nulli sono i tentativi di ricucire il distacco e il quartetto di testa marcia verso il traguardo. Alle loro spalle il gruppo si prepara al lancio della volata e la cesanese Giulia Lombardi conquista il 4º posto sulla linea d’arrivo tra le donne esordienti secondo anno seguita dalla compagna Irene Pancheri all’8º posto.

Per le primo anno, Nicole Bracco conquista il 3º posto seguita da Martina Pianta al 5º.

Per le allieve prima gara stagionale di 79 km con al via Vivienne Cassata, Emma Colombo, Giulia Costa-Staricco, Letizia Parini, Carlotta Ronchi, Michela e Paola Zucca.

Gruppo che procede compatto nella prima parte della competizione prima di tentare ove possibile gli allunghi. Acceso il finale che vede le cesanesi Emma Colombo e Letizia Parini tentare di forzare il ritmo, ma la soluzione finale è ancora una volta quella a ranghi compatti. La ruota veloce tra le cesanesi risulta essere ancora una volta Giulia Costa-Staricco che per la terza volta stagionale deve accontentarsi del secondo posto sulla linea del traguardo mentre la compagna Vivienne Cassata sfiora la top ten chiudendo all’undicesimo posto.

La prova di domenica valida come campionato provinciale di Milano ha visto indossare la maglia provinciale così a Giulia Lombardi tra le esordienti secondo anno e a Vivienne Cassata tra le donne allieve.