Ancora una domenica da incorniciare per la S.C. Cesano Maderno, protagonista al secondo Trofeo Comune di Rodigo – Memorial Luciano Chiminazzo, disputato a Rodigo (Mantova).

SC Cesano Maderno protagonista a Rodigo

La formazione biancorossa di Cesano Maderno ha raccolto vittorie, piazzamenti di prestigio e confermato l’eccellente stato di salute delle sue atlete. A brillare sono state innanzitutto le Donne Esordienti, con una straordinaria doppietta. Nella categoria del secondo anno, Aurora Cerame ha imposto la propria superiorità nello sprint finale, conquistando la vittoria assoluta e indossando anche la maglia di leader del Trofeo Rosa.

Festeggia anche la squadra tra le Esordienti primo anno, dove Selene Sforzini ha centrato una splendida vittoria di categoria, confermandosi tra le giovani atlete più in evidenza della stagione. A completare l’ottima prestazione di squadra è arrivato anche l’8° posto di Margherita Mariani, sempre nel vivo della corsa e protagonista nel gruppo delle migliori.



Risultati buoni per le Allieve

Risultati incoraggianti anche nella prova riservata alle Donne Allieve, impegnate in una gara selettiva e combattuta. Dopo circa 27 chilometri si è formato l’attacco decisivo con sei atlete, tra le quali è riuscita a inserirsi Irene Pancheri. La portacolori cesanina ha interpretato al meglio la corsa, aggiudicandosi il traguardo volante prima di concludere con un eccellente sesto posto.

Alle sue spalle, Nicole Bracco ha regolato con una brillante volata il gruppo delle inseguitrici, conquistando un ottimo settimo posto assoluto e completando una prestazione di squadra di alto livello.

I risultati ottenuti a Rodigo confermano ancora una volta la costante crescita della S.C. Cesano Maderno, capace di essere protagonista in tutte le categorie grazie al lavoro quotidiano di atlete, tecnici e società. Un’altra giornata ricca di soddisfazioni che rafforza le ambizioni del sodalizio biancorosso per il prosieguo della stagione.