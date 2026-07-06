Un’intera stagione racchiusa in una sola giornata. A Laives (Bolzano), teatro dei Campionati Italiani Giovanili su strada, la S.C. Cesano Maderno di Cesano Maderno si è presentata al via con una delle rappresentative più numerose della manifestazione, pronta a confrontarsi con le migliori giovani cicliste del panorama nazionale.

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SC Cesano Maderno protagonista ai Campionati Italiani Giovanili

Una giornata intensa, caratterizzata da gare selettive, ritmi elevati e grande agonismo, nella quale le ragazze cesanesi hanno saputo mettere in mostra carattere, determinazione e spirito di squadra, conquistando due prestigiosi piazzamenti nella Top Ten italiana. Ad aprire il programma sono state le Donne Esordienti del primo anno, impegnate in una prova combattuta sin dalle prime battute. La corsa si è decisa nell’ultimo giro, quando il gruppo si è spezzato: due atlete sono riuscite a prendere il largo, mentre una ventina di inseguitrici si sono giocate le restanti posizioni di vertice.

Tra le protagoniste anche Margherita Mariani, che ha provato a sorprendere le avversarie con un coraggioso allungo negli ultimi metri. La sua azione è stata neutralizzata soltanto a circa 200 metri dal traguardo, ma resta una prestazione di grande personalità che le ha permesso di chiudere al 14° posto.

Brillante anche la prova di Selene Sforzini, sempre attenta nelle prime posizioni e protagonista di una gara condotta con intelligenza tattica. Nel finale ha conquistato un ottimo 10° posto, entrando così nella Top Ten nazionale.

Positive anche le prestazioni delle altre portacolori della S.C. Cesano Maderno, tutte capaci di concludere la prova all’interno del gruppo principale, a conferma della solidità dell’intera squadra.

Nella prova riservata alle Donne Esordienti del secondo anno è stata Aurora Cerame a mettersi in evidenza con una gara all’attacco. La portacolori cesanese ha provato più volte a rompere gli equilibri della corsa con una serie di allunghi, dimostrando intraprendenza e determinazione. I suoi tentativi non sono però riusciti a fare la differenza, con il gruppo sempre pronto a ricucire.

La gara si è così risolta in una volata a ranghi compatti, nella quale Aurora ha concluso con un buon 13° posto, sfiorando l’ingresso nella Top Ten. Alle sue spalle ha tagliato il traguardo la compagna di squadra Michelle Spinoni, anche lei autrice di una prova generosa e sempre nel vivo della competizione.

A chiudere il programma tricolore sono state le Donne Allieve, chiamate ad affrontare la prova più impegnativa della giornata, con ben 177 atlete al via. Una corsa selettiva e combattuta, nella quale il gruppo si è più volte frazionato e ricompattato lungo il percorso, fino all’azione decisiva sull’ultima ascesa della Santuarìa, dove un drappello di otto concorrenti è riuscito a fare la differenza.

Tra le protagoniste anche le portacolori della S.C. Cesano Maderno Nicole Canu, Martina Pianta e Nicole Bracco, sempre presenti nelle posizioni che contavano e capaci di rimanere nel vivo della corsa fino alle fasi decisive.

Nel finale è stata Martina Pianta a trovare lo spunto migliore, conquistando un prestigioso 10° posto ai Campionati Italiani. Alle sue spalle hanno concluso Nicole Canu e Nicole Bracco, completando una prestazione corale di assoluto livello che ha premiato il lavoro e la compattezza dell’intera formazione.

Più di un semplice risultato, quella di Laives è stata una giornata che racchiude il senso di un’intera stagione. I Campionati Italiani rappresentano infatti il banco di prova più prestigioso del calendario giovanile e richiedono qualità tecniche, determinazione e grande maturità agonistica.