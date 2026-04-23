SC Cesano Maderno protagonista: podi e vittorie in quattro gare

Le ragazze della SC Cesano Maderno di Cesano Maderno negli ultimi giorni hanno preso parte a quattro competizioni: podi, vittorie e grandi prestazioni.

SC Cesano Maderno protagonista a Lecco e in Toscana

Sabato 11 aprile il tradizionale appuntamento sul lungolago di Lecco per la cronometro di Valmadrera in memoria di Dino Pietrella, organizzata dagli amici dell’UC Costamasnaga. Tra le donne Esordienti Aurora Cerame conquista il secondo posto seguita dalla compagna Michelle Spinoni al sesto; vittoria per Nicole Bracco tra le donne Allieve seguita al settimo posto da Irene Pancheri.

In Toscana, domenica 12 aprile, a Cerreto Guidi, nella frazione di Lazzeretto, il primo Trofeo Bed & Bike Mastromarco. Tra le donne Esordienti nuovo podio per Aurora Cerame che conquista il secondo posto dopo una gara all’attacco, seguita dalla compagna Michelle Spinoni al quarto tra le secondo anno e al quarto e quinto posto da Margherita Mariani e Selene Sforzini tra le primo anno. Da segnalare anche l’ottima prova di Martina Pianta che conquista il settimo posto sulla linea del traguardo tra le donne Allieve.

Le gare dell’ultimo fine settimana

Sabato 18 e domenica 19 aprile è stata la volta della due giorni di Gussola (CR). Sabato è andata di scena la cronometro sulla ciclovia del vento, prova valida per il campionato regionale lombardo di specialità che ha visto Nicole Bracco concludere la prova al quinto posto assoluto, al suo primo anno in categoria, seguita al decimo da Irene Pancheri che segna il quarto tempo tra le ragazze lombarde. Tra le donne Esordienti sfortuna per Aurora Cerame che scivola durante la prova e, nonostante questo, conquista il quinto posto seguita da Michelle Spinoni al nono tra le secondo anno, mentre Margherita Mariani conquista il sesto posto e Lucrezia Motta il 14esimo tra le primo anno.

Sempre a Gussola, domenica 19 nuova tappa del Trofeo rosa interregionale: tra le donne Esordienti stoccata vincente di Aurora Cerame che si sblocca e conquista la prima vittoria stagionale dominando lo sprint a ranghi compatti dopo esser stata lanciata dalle compagne negli ultimi chilometri.

Tra le donne Allieve gara più movimentata con Nicole Bracco che dopo soli 20 km di gara lancia l’azione sull’argine della ciclovia del vento e porta via con sé altre due atlete. L’attacco dura 40 km e arriva a guadagnare oltre tre minuti sul gruppo inseguitore che vede le ragazze di patron Giuseppe Fontana controllarne le fila. Dopo una gara all’attacco Nicole Bracco deve arrendersi sullo sterrato finale solo alla secondo anno Emma Cocca (Flandres Love) che guadagna quanto le basta per godersi gli ultimi metri in solitaria.

Tra i Giovanissimi ottime prove in terra piemontese per la piccola Marissa Bracco, che conquista due vittorie nella categoria G6 prima ad Airasca (TO) poi a Pollenzo (CN).

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Il prossimo weekend le ragazze di Guido Roncolato saranno di nuovo in scena sabato 25 aprile con il Criterium Liberazione di Crema e domenica 26 con l’appuntamento di Castiglione Fibocchi (AR).