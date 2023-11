A Treviglio i brianzoli di Brianza Casa Basket hanno afforntato nel weekend la capolista Montecatini, in una partita di grande fisicità ed equilibrio, in cui la squadra di Usmate ha dato il meglio anche se la vittoria è andata ai toscani.

Seconda sconfitta consecutiva per Brianza Casa Basket

Brianza Casa Basket parte meglio, guidata da un Ceparano da 8 punti nei primi minuti, tocca il +5 a metà primo quarto, ma gli ospiti rispondono al primo tentativo di allungo dei padroni di casa con un parziale di 2‐11 negli ultimi 4 minuti della prima frazione, chiudendo avanti 16‐20 al primo mini intervallo.

Il secondo quarto sembra indirizzarsi in favore dei toscani, che grazie ai 5 punti in fila di Sgobba toccano il +9 (27‐36), costringendo coach Lombardi al timeout; i rossoblu mantengono invariato il proprio divario fino ad un minuto dall’intervallo quando, grazie a tre triple in fila, due di Valesin e una di Galassi, i brianzoli riescono a rientrare e a chiudere la seconda frazione in parità: 41‐41 il punteggio dopo 20 minuti di gioco al PalaFacchetti.

Equilibrio nel terzo quarto

Al rientro dagli spogliatoi prevale l’equilibrio: le due compagini si rispondono colpo su colpo, dando vita ad un terzo quarto da 23‐27, ricco di sorpassi e controsorpassi.

L’ultimo quarto viaggia sulla stessa onda del terzo: BCB prova a cavalcare Càffaro, che chiude con 26 punti in 38 minuti, mette la testa avanti più volte, ma Herons dimostra di essere una squadra esperta e con grande lucidità continua a

giocare la propria pallacanestro, rimanendo costantemente nel match; nel finale si iscrive alla partita anche Benites, autore fino a quel momento di soli 2 punti, che con due super canestri da oltre l’arco e due tiri liberi regala di fatto la vittoria a Montecatini, che continua così la sua striscia vincente e rimane saldamente in testa alla classifica: 82‐88 il finale.

Ora la trasferta a Cassino

Per la Lissone Interni si tratta della seconda sconfitta consecutiva. Ora la attende la trasferta a Cassino, prima della sfida interna nel turno infrasettimanale contro Rieti.