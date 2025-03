Seconda sul podio nei 400 metri ai Campionati Italiani Master ad Ancona

Brillante prestazione dell'ex atleta della Nazionale di atletica, Maria Grazia Zuliani, che nel corso dei Campionati Italiani master è arrivata seconda nei 400 metri, categoria SF65 e quarta nei 300 metri, sempre nella categoria SF65.

Seconda sul podio nei 400 metri ai Campionati Italiani Master

Il passato non si scorda mai. La ex atleta della nazionale di Atletica (Nazionale nel 1977) Maria Grazia Zuliani, si è espressa ancora ad ottimi livelli. Protagonista con la maglia del Ctl 3 atletica di Bernareggio, Maria Grazia ha dato il meglio portando ancora una volta il club nei primi posti della classifica.

Un passato che ritorna dunque, perché Maria Grazia nel lontano 1977 era arrivata terza ai campionati Italiani assoluti, quelli riservati agli atleti appartenenti alle categorie assolute, con il tempo di 56.40 nei 400 metri ( ieri corsi in 77.31). Quel risultato le aveva permesso di essere chiamata a vestire la maglia azzurra della nazionale Italiana in un incontro internazionale nella 4x400.

Zuliani ha poi sospeso la propria attività sportiva per molti anni, dedicandosi al lavoro e alla famiglia. Da qualche anno ha ripreso a correre e appena può si dedica alla sua passione. Passione che le ha permesso di partcipare ai Campionati Italiani Master, istituiti per mantenere attiva la passione ed una sana attività sportiva anche per coloro che hanno una età decisamente più matura.