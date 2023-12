Nuova vittoria per Brianza Casa Basket che al Pala Del Mauro, dopo quaranta minuti di battaglia, vince contro Avellino nella 14esima giornata del Campionato Serie B Nazionale LNP.

Seconda vittoria consecutiva per Brianza Casa Basket

Il primo quarto non è favorevole ai brianzoli, che toccano anche il ‐9, non riuscendo a trovare fluidità offensiva e chiudendo così la prima frazione in svantaggio 22‐16 con il canestro di Naoni. Il secondo quarto viaggia sulla stessa onda del primo, con le due compagini che si rispondono colpo su colpo, non trovando ancora però grande ritmo offensivo.

La Lissone Interni prova a mischiare ulteriormente le carte mettendosi a zona, trova la parità sul 32‐32 e costringe coach Crotti a chiamare timeout: dopo il minuto di sospensione una tripla di Galassi da una parte e una di Burini dall’altra, oltre al canestro di Nikolic da sotto le plance, chiudono il primo tempo con il tabellone che recita +2 Del Fes (37‐35).

Nel secondo tempo le due formazioni concedono pochissimo, lottano possesso dopo possesso, non trovando il fondo della retina con continuità e danno vita a due quarti complessivi da 24‐27. I ragazzi di coach Lombardi entrano nell’ultima frazione di gioco sotto di 3 lunghezze (49‐46), dopo l’1/2 di Bortolin dalla lunetta nel finale di terzo quarto.

A 2 minuti dalla fine i campani conducono 61‐58, ma il canestro di Càffaro e quello di Ceparano da rimbalzo offensivo in seguito al triplo errore a gioco fermo regalano il sorpasso a Brianza Casa Basket, che però lascia ancora per strada due liberi con lo stesso Ceparano e concede così ai padroni di casa di avere un altro possesso per rimettere la testa avanti. BCB qui è brava a chiudere l’area e grazie alla propria difesa porta a casa due punti fondamentali su un campo ostico: 61‐62 il finale.

Prossima sfida

Per i ragazzi brianzoli ora in arrivo un’altra partita molto complicata, domenica 17 dicembre alle ore 14, contro la Pielle Livorno, prima della trasferta a Desio per chiudere il 2023.

(foto: Ufficio Stampa Del Fes Avellino)