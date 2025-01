Seregno è Città europea dello sport 2025

Una tappa del Giro d'Italia di hand bike, testimonial sportivi, gare e tornei di livello nazionale: presentato il calendario di Seregno Città europea dello sport 2025.

Seregno è Città europea dello sport

Nel 2025 Seregno è Città europea dello Sport, un percorso condotto con Aces Europe nell’ambito delle attività del Parlamento europeo per condividere esperienze, programmi e buone pratiche con altre realtà provenienti da Francia, Spagna, Turchia, Lussemburgo, Portogallo, Repubblica Slovacca, Albania, Rep. Ceca, Georgia, Bosnia Erzegovina, tra cui città come Strasburgo, Tbilisi o Toledo, ma anche altre italiane. Per celebrare il riconoscimento è stato redatto, e in seguito sarà arricchito, un programma di eventi e iniziative, in parte realizzato direttamente dall’Amministrazione comunale, in parte con la collaborazione delle associazioni sportive, una sessantina, e altre non sportive del territorio.

Attesi noti testimonial dello sport

Saranno proposti eventi agonistici importanti, due dei quali anticipati per ragioni di calendario al mese di dicembre (i Campionati italiani assoluti di pugilato olimpico e la Coppa Italia giovanile di ciclocross). Per il 2025 è già stata definita la tappa del Giro d’Italia hand bike, in calendario domenica 22 giugno. È in fase di definizione un cartellone di incontri con testimoni e protagonisti del mondo dello sport: molto avanzata è l’organizzazione degli incontri con Federica Pellegrini, Vincenzo Nibali, Cristiana Girelli, Fabio Caressa e - un po’ più avanti nell’anno - con Federica Brignone e Gianmarco Tamberi.

In calendario gare e tornei nazionali

Con la collaborazione delle associazioni sportive locali, che hanno partecipato a un apposito bando, saranno proposti eventi di livello nazionale di hockey su pista, pallacanestro e pattinaggio artistico, oltre a un torneo internazionale di pallacanestro in carrozzina. Confermata, nelle prime due settimane del mese di giugno, la Seregno Sport Week, che come è consuetudine vivrà dei campi sportivi allestiti in piazza Risorgimento e dei parchi gioco itineranti per i quartieri della città.