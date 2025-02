La lotta per la salvezza entra nel vivo: l’IMD Concorezzo si prepara alla prima giornata della Pool Salvezza di Serie A2 Tigotà e lo farà davanti al proprio pubblico, ospitando la FGL Zuma Castelfranco Pisa.

Serie A2, Concorezzo lotta per la salvezza

Il match è in programma domenica 16 febbraio alle ore 17.00 al Palazzetto di Via La Pira a Concorezzo, una sfida fondamentale per iniziare con il piede giusto questa fase decisiva della stagione.

A presentare la gara è il centrale classe 2002 Greta Pegoraro:

«Abbiamo chiuso il girone con meno di quanto avremmo potuto ottenere, ma questo ci ha dato ancora più determinazione. Sappiamo di poter competere alla pari con chiunque e siamo pronte a dimostrarlo. Affronteremo squadre che giocano con grande intensità e difendono molto, quindi dovremo dare il massimo. In questa seconda parte del torneo mi aspetto più grinta e carattere da parte della squadra, qualità che a volte ci sono mancate. Dobbiamo migliorare nella gestione dei finali di set, e questa è l’ultima opportunità per dimostrare quanto lo vogliamo davvero. In passato abbiamo lasciato sfuggire occasioni importanti, ma ora siamo pronte a coglierle».

La squadra brianzola, reduce da una Regular Season non troppo brillante, vuole conquistare fin da subito punti preziosi per muovere la classifica e allontanarsi dalla zona calda. Di fronte ci sarà Castelfranco, formazione proveniente dal Girone A, che riparte da quota 19 punti dopo la sconfitta subita contro BAM Mondovì per 3-0 nell’ultima gara disputata.

Un match preparato nei minimi dettagli

Per Concorezzo sarà fondamentale partire con il massimo della concentrazione e determinazione, consapevole dell’importanza di ogni singolo punto in questa seconda parte del campionato. Lo staff tecnico, guidato da coach Davide Delmati, ha preparato nei minimi dettagli il match, puntando su una grande intensità in campo. Servirà quindi una prestazione di alto livello per iniziare nel migliore dei modi la Pool Salvezza e dare un segnale forte a tutte le avversarie.

L’appuntamento è fissato per domenica: il Palazzetto di Via La Pira è pronto a spingere l’IMD verso un esordio vincente nella fase decisiva della stagione.

(foto copertina Carlotta Couchond)