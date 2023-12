Fine settimana di impegni a livello nazionale per i giovani arcieri della Polisportiva Besanese, che insieme alla compagnia arcieri del Roccolo sono state le uniche due società lombarde che si sono classificate per la “XX Coppa Italia Centri Giovanili” di Latisana, in provincia di Udine, alla quale hanno partecipato le prime sedici società riconosciute come “centri giovanili” a livello nazionale, ossia che coltivano il settore arcieristico giovanile.

Sesto posto nella competizione nazionale per gli arcieri di Besana

Per il secondo anno consecutivo la squadra di Besana in Brianza si è qualificata a questa importante manifestazione nazionale e questo risultato è merito di tutti gli arcieri e le arciere delle classi Ragazzi, Allievi e Junior.

Impegnandosi con determinazione negli allenamenti e nelle molteplici gare dei mesi di settembre, ottobre e novembre sono riusciti ad ottenere importanti punteggi che ne hanno garantito l’accesso al dodicesimo posto della classifica di qualificazione che si è trasformato in un fantastico sesto posto nazionale dopo una giornata di gare e scontri all’ultima freccia, in mezzo a rumorosissime e folkloristiche tifoserie.

I partecipanti

Dai canali ufficiali Fitarco, è stato possibile seguire in diretta la manifestazione e le prestazioni degli arcieri bianco rossi Agrati Camilla, Villa Matteo, Ormenese Greta, Durante Anna, Sinigaglia Simone, Sala Sabrina e Mariani Lisa, guidati dal tecnico Sinigaglia Alessio. Gli atleti hanno portato alto il nome della Lombardia, della Polisportiva e della città di Besana.