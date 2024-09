Settimana Europea dello Sport: Desio ringrazia le sue eccellenze sportive

All'interno della Settimana Europea dello Sport Desio vuole ricordare e ringraziare le sue eccellenze sportive: questa settimana è l’occasione per valorizzare tutti i risultati sportivi ottenuti durante la stagione 2023/2024.

La Settimana Europea dello Sport è un’iniziativa lanciata dalla Commissione Europea nel 2015 per promuovere lo sport, stili di vita sani e attivi, oltre al benessere fisico e mentale e si tiene ogni anno dal 23 al 30 settembre. E' coordinata a livello nazionale dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è promossa da Sport e Salute Spa.

“Purtroppo siamo stati costretti ad annullare la Festa dello Sport della scorsa settimana per un incidente inaspettato – spiega l’Assessore allo Sport Andrea Civiero – Era nostra volontà dare visibilità a tutte le nostre Associazioni sportive e ai risultati ottenuti durante la stagione sportiva 2023/24, perché lo sport, oggi più che mai, deve essere considerato un’attività fondamentale e insostituibile per il benessere di una comunità. Perché riveste una connotazione sociale e valoriale. A tutti gli atleti che praticano lo sport con tanta passione, perseveranza e impegno, raggiungendo risultati importanti va il nostro riconoscimento . È giusto che si conoscano questi sportivi che devono essere motivo di orgoglio per l’intera città di Desio e che fungano da esempio per la dedizione che riservano alle proprie passioni”.

TUTTI I RISULTATI:

Per quanto rigurda la Società Atletica Desio, l'Amministrazione ci tiene a sottolineare i brillanti risultati di:

• Terrani Chiara: campionessa regionale cadetta corsa in montagna e partecipazione camp. italiani corsa in montagna

• Zefi Grace: campionessa provinciale prove multiple - minimo nelle multiple e negli 80hs ad ottobre

• Campioni REGIONALI prove multiple CADETTI Gabriele Saia, Pavel Tanzi, Kouao Sapim e Felipe Gottardi

• Staffetta 4×100m: 1°campioni provinciali nella maschile (Gottardi, Tanzi, Palazzolo e Saia) e 2° in classifica nella femminile (Polzonetti, Zefi, Gerosa e Terrani)cadetti

• Celeste Polzonetti campionessa italiana 100 hs juniorese partecipazione campionati mondiali

• Elli Alice Campionessa italiana 4x400 ...finalista ai campionati italiani 400hs e italiani di prove multiple

• Brunati Ilaria campionessa italiana a squadre corsa campestre

• Ceruti Gaia sesta campionati italiani promesse prove multiple EPHATLON

• Partecipazione con minimi ai campionati italiani x GIOVANNI BRACHINI 100M E 4X400

• Faini Diego 400HS 110HS 4X400 E Decathlon--Nicolas Ameou 4X400...Merlini Stefano 4X400--Luca Castellazzi 200M lungo triplo 4X400 • Canevari Chiara Campionessa Provinciale 60 HS Ragazzi Ginnastica San Giorgio Passando alla Ginnastica San Giorgio l'Amministrazione ricorda che nel settore Csen, durante le finali nazionali che si sono svolte a Igea Marina la

Squadra Allieve 3° Livello con attrezzo palle hanno conquistato il titolo di Campionesse Nazionali così come la squadra Allieve 2° livello con i cerchi sono. Nel settore Silver, durante le finali che si sono svolte a Rimini a fine giugno, la le atlete della Squadra Serie D hanno ottenuto il titolo di Campionesse Italiane. E ancora grandi soddisfazioni per Trabattoni Linda, Giunta Aurora e Michelle Regina che sono Campionesse Italiane Individuali.

Nel settore Gold la squadra ha partecipato al Campionato Nazionale di Serie A1 2024 e si è classificata al 4° posto.

Desio Volley e Pallacanestro Aurora

Passando al Desio Volley non si può non ricordare il titolo di Campioni d’Italia maschile Under 15 Mentre per quanto rigurda la pallacanestro Aurora il titolo di Campioni Regionali per gli Under 15 gold.

E ancora successi con la A.S.D. ROLLER MACHERIO ai Campionati regionali skate cross: gli atleti hanno conquistato nelle varie categorie: un oro, un argento e due bronzi. E a seguire:

Specialità Battle e Free Jump : 2 oro 1 argento 3 bronzi

Roller Cross : 2 argento 2 bronzo

Slide e Speed: 1 oro 2 argento 2 bronzo

Coppia e Style : 7 oro 3 argento

High Jump : 1 oro 2 argento 3 bronzo

Campionati Italiani: 6 oro 4 argento 5 bronzo

Tutti questi risultati hanno portato la Roller Macherio al secondo posto nella classifica delle società; ci sono due atleti (Guslandi Lorenzo e Degli Agostini Valerio) ex campioni del mondo nel 2022-2023 attualmente nella specialità del classico e coppia al primo e secondo posto nel Ranking Mondiale e oggi insieme ad altri tre atleti stanno gareggiando a Roma per la nazionale ai Campionati Mondiali del 2024.

Scherma Desio e Centro Sportivo Desiano

Ottimi risultati anche per la Scherma Desio con Giorgia Marino classe 2008, Giada Cappellini classe 2008 e Luca Cappelletti classe 2008 tutti qualificati al Campionato Italiano Gold categoria Under-20, disputatosi a Riccione lo scorso maggio.

Si prosegue con il calcio. Il Calcio 7 Juniores maschile del Centro Sportivo Desiano ha conquistato il titolo di Campioni Nazionali CSI mentre il Calcio 7 femminile quello di Campioni Provinciali CSI.

CSKD

Per quanto rigurda il Centro Sportivo Karate Desio di seguito le eccellenze e gli ottimi risultati conquistati nell'ultima stagione:

Domenico Giambattista, 3º classificato, campionati europei SKDUN, Ungheria, aprile 2024.

Gian Luca Babbo, 3º classificato, gara internazionale, Svizzera, ottobre 2023

Alex Minardi, 1º classificato, gara internazionale SKDUN, Serbia, novembre 2023.

Fabiana Santilli, 3º classificata, 1ºTrofeo CSKD, Desio, giugno 2024

Enriko Daci, 3º classificato, 1ºTrofeo CSKD, Desio, giugno 2024

Giorgia Caporale, 2º classificata, 1 ºTrofeo CSKD, Desio, giugno 2024

Gioele Contartese, 3º classificato, gara per club, Svizzera, novembre 2023

ASD SILVERBLADES ICE SKATING

Nel corso della stagione appena conclusa, anche se con diversa ASD ( SkateUp che ha cessato attiività a maggio) gli atleti hanno ottenuto risultati brillanti nelle loro categorie nei campionati nazionali FISG e Libertas.

I principali risultati