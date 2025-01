Missione riscatto per la Rimadesio, che a Faenza cerca di replicare quanto messo in mostra nella gara di andata, vinta tra le mura amiche.

Settimo ko consecutivo per la Rimadesio

Ancora senza Perez e con Cipolla costretto a rimanere ai box per infortunio, lo staff arancioblu cambia ancora una volta le carte in tavola, rinuncia a Bartninkas nel quintetto iniziale e schiera il duo Fumagalli-Tornari in cabina di regia.

A dare il via alla partita sono le triple di Fragonara e Cavallero, che siglano subito il 6-0 iniziale, con Desio che trova per la prima volta la via del canestro dopo quasi due minuti. Gli arancioblu inseguono per tutta la prima frazione, impattano il punteggio sul 15 pari, ma nel finale di quarto subiscono un parziale di 5-0 che permette ai padroni di casa di condurre 20- 15 nel punteggio dopo 10 minuti di gioco.

Il secondo periodo viaggia sulla stessa onda del primo. Faenza amministra il proprio vantaggio, i desiani faticano a rimanere a contatto e subiscono un nuovo parziale faentino, che regala alla compagine romagnola il +11 sul 41-30 a metà partita.

Al rientro dagli spogliatoi la Raggisolaris incrementa ancor di più il divario e prova a chiudere i conti già nel corso della terza frazione. Desio, ritrovatasi anche a -16, non riesce più a tornare sotto la doppia cifra di svantaggio e, nonostante un quarto da 21 pari, il tabellone del PalaCattani recita 62- 51 all’ultimo mini riposo.

Nel corso dell’ultimo periodo di gioco, le percentuali dal campo calano ancor di più e non aiutano gli arancioblu a rientrare in partita. Le due formazioni danno vita ad un quarto da 13-7 che condanna i brianzoli al settimo ko consecutivo. 75-58 il finale.

Prossima gara l'1 febbraio

Rinviato il match contro Andrea Costa Imola, in programma mercoledì 29, la Rimadesio si prepara ad affrontare un’altra complicata gara: al PalaFitLine arriva San Vendemiano, sabato 1 febbraio ore 20:30. Il 15 dicembre l’ultima vittoria proprio contro i veneti, chissà che non sia questa l’occasione per chiudere un cerchio negativo e tornare a sorridere.

(Foto credits: Raggisolaris Faenza)