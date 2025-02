Si allunga la striscia negativa: per Rimadesio è l'ottavo ko consecutivo

Dopo la sconfitta a Faenza, la Rimadesio ritrova Cipolla e ospita San Vendemiano, imbattuta nel 2025, con la speranza di riuscire a portare a casa 2 punti che mancano dal 15 dicembre, quando alla Prealpi Sanbiagio Arena di Conegliano i desiani sorpassarono 70-72 proprio la compagine veneta. Obiettivo fallito purtroppo: la Rimadesio incassa così l'ottavo ko consecutivo.

Quintetto inusuale e mai visto in stagione schierato dallo staff arancioblu, che sceglie Tornari insieme a Elli con Bartninkas in uscita dalla panchina. La scelta paga nei primi minuti, l’Aurora riesce a trovare la via del canestro con continuità nonostante la differenza di fisicità e atletismo presente in campo tra le due formazioni. La tripla di Tassinari regala il primo

vantaggio agli ospiti che, grazie ad un parziale di 9-0, tentano il primo allungo della serata sul 7-14, a cui però gli arancioblu rispondono presenti: 4-0 di contro-parziale e prima frazione che termina 11-14 in favore dei bianconeri.

Nel secondo periodo le percentuali si alzano e il risultato oscilla tra le cinque e le sette lunghezze di divario tra le due compagini. La squadra di Desio prova a riavvicinarsi più volte a San Vendemiano, che però riesce a rispondere ad ogni tentativo brianzolo di rimonta e a terminare così il primo tempo in vantaggio 31-40.

La ripresa

Ad inizio ripresa l’Aurora sembra avere un’altra faccia. I canestri di Bartninkas prima e Fumagalli poi riportano immediatamente gli arancioblu a -5, ma la Rucker punisce ogni errore desiano, accende anche Gluditis e con cinque punti consecutivi scaturiti da palla persa e conseguente fallo antisportivo di Torgano, riesce a costruire il primo vantaggio in doppia cifra della partita. Da lì in poi i veneti scappano nel punteggio, toccano anche il +27, trovano risorse preziose da tutti i propri interpreti ed indirizzano fortemente il match: 49-72 recita il tabellone del PalaFitLine all’ultimo mini riposo.

Nel quarto e dultimoultimo periodo non c’è sostanzialmente più partita. I due staff lasciano ampio spazio alle loro panchine, la Rucker amministra il proprio vantaggio e vince 73-93. Una vittoria che permette ai veneti di conservare la propria imbattibilità nel 2025 e consolidare la terza posizione in classifica, mentre i desiani allungano la striscia negativa ed inceppano nell’ottavo ko consecutivo.

Prossime partite

Per la Rimadesio in arrivo l’importante sfida di Reggio Emilia contro Andrea Costa Imola, mercoledì 5 ore 20:30, prima di un’altra complicata trasferta a Treviglio, domenica 9 ore 18.

(Foto credits: Luca Brioschi)