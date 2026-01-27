Si alza il sipario sulla stagione dell’Sc Cesano Maderno

Sono 17 le atlete selezionate dal team manager Luigino Pellizzer e dal direttore sportivo Guido Roncolato

Si alza ufficialmente il sipario sulla formazione che vestirà i colori della Società Ciclistica Cesano Maderno nella nuova stagione agonistica 2026.

La presentazione

Sono 17 le atlete selezionate dal team manager Luigino Pellizzer e dal direttore sportivo Guido Roncolato che domenica sono state immortalate nelle nuove divise disegnate da Veloplus. Il servizio fotografico a cura di Fabiano Ghilardi ha avuto come speciale set l’auditorium Paolo e Davide Disarò grazie alle concessioni del Comune di Cesano Maderno che ha partecipato con il sindaco Gianpiero Bocca, l’assessore allo sport Rosanna Arnaboldi e a Sergio Cazzaniga, già assessore regionale e presidente I.S.E.B.

La grande festa della società é proseguita poi a ristorante dove sono state svelate le novità della stagione davanti ai 120 tra amici, sponsor e ospiti, tra cui il presidente regionale Stefano Pedrinazzi, la consigliera regionale Debora Gatti, la presidente provinciale Chiara Mariani e il consigliere provinciale Fabrizio Ghisotti.

Sotto la guida esperta del general manager Pier Enrico Camisasca e del presidente Giuseppe Fontana é stata svelata la prima novità dell’anno: le nuove bici messe a disposizione anche quest’anno da Cicli Fusar Poli di Dino Fusar Poli, delle nuovissime SPECIALIZED TARMAC SL8 color rosso metallizzato.

L’organico

E’ stato presentato poi l’organico completo del team agonistico che vede 8 atlete comporre la squadra donne esordienti:

La confermatissima Aurora Cerame, di ritorno dalla stagione invernale del ciclocross é pronta ad affrontare il secondo anno di categoria, al suo fianco confermata anche Arianna Pietrella, alle quali si unisce Michelle Spinoni dalla Ju Green.

Al primo anno di categoria entrano nella rosa del team Margherita Mariani dalla Cici Fiorin, Lucrezia Motta dall’UC Pessano, Elisa Sanna dall’UC Costamasnaga, Selene Sforzini dal Pedale Lungavilla e Martina Zavattero dall’Ardens Cycling Team.

Per la categoria delle donne allieve confermate al secondo anno Nicole Canu, Giulia Lombardi e Irene Pancheri; alle quali si uniscono con il passaggio di categoria Nicole Bracco, Ingrid Corno, Camilla Paravagna, Martina Pianta e Vittoria Vitillo.

Altra novità é l’arrivo anche della giovanissima Marissa Bracco dall’Ardens Cycling Team che affronterà l’ultimo anno nella categoria Giovanissimi con la maglia cesanese.

Un team giovane e valido su più fronti quello fortemente voluto dal direttore sportivo Guido Roncolato, affiancato anche questa stagione dallo staff tecnico composto da Agostino Rigamonti, Andrea Borgonovo, Giorgio Andreon, Silvia Valtorta, Sharon Rigamonti, Umberto Cantatore, Enrico Mariani e Deborah Rigamonti.

Una festa in perfetto stile cesanese, con la conferma della nuova edizione della classica di casa la Cesano-Ghisallo.