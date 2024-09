Ultima gara outdoor per gli arcieri dell'Airone del distaccamento di Carate Brianza. La competizione ha visto sul campo due atleti impegnati nel Campionato Italiano Targa di Camaiore.

Si chiude la stagione outdoor per gli arcieri dell'Airone, gli ultimi risultati

Nel dettaglio Matilde Borgonovo ha gareggiato nella classe ragazzi femminile arco nudo e si è classificata al settimo posto, mentre Samuel Franchini nella categoria allievi maschile arco olimpico si è classificato al tredicesimo posto assieme ad altri cinque ragazzi con lo stesso punteggio.

Con questa gara, come detto, si conclude la stagione Outdoor e si inizia la nuova stagione indor. Il mese di settembre è caratterizzato dagli open day che faranno conoscere questo meraviglioso sport a coloro che vogliono scoprire la disciplina del tiro con l’arco. Gli arcieri dell'airone saranno disponibili a far provare questo sporto il 22 settembre dalle 14,30 Presso il centro sportivo "la Fossa" di via Caslini a Carate Brianza.

(nella foto di copertina Samuel Franchini)