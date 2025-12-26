Si chiude l’anno solare per la Rambo Special Fight Club

Si è chiuso con la trasferta di Brescia l’anno solare della Rambo Special Fight Club, che conclude il trittico 2025 di tappe nazionali del campionato.

Rambo Special Fight Club

La Rambo Special Fight Club (Rsfc) è un’associazione sportiva con sede a Besana in Brianza guidata dal maestro Enrico Perego, nonché vicepresidente federale Asi. Reggio Emilia e Ferrara le tappe di ottobre e novembre che hanno visti impegnati 8 agonisti e 5 esordienti del team nelle specialità di kickboxing e boxe light. Categorie senior juniores cadetti e baby.

Competizione nazionale

Sorride la classifica per molti ragazzi e ragazze della società sportiva che gireranno l’Italia per il prosieguo della competizione nazionale, che prevede altre 6 tappe (tra cui quella di Ceriano Laghetto del 15 marzo). Già al vertice ritroviamo la campionessa in carica Giorgia Pozzoli e Luca Biasini che sono passati nella categoria Juniores molto molto impegnativa. Poi Fernandes Anna Valentina nella boxe e la super baby Giorgia Viganò 7 anni capofila della nuova baby classe rappresentata da 16 bambini che si allenano dal maestro Enrico Perego, direttore e vicepresidente di Iaksa International.

La soddisfazione del maestro

“Questi sono ragazzi speciale per me… alle gare faticano, sudano, urlano, gioiscono e piangono ma il giorno dopo tornano in palestra e mi chiedono con ancora più entusiasmo di allenarsi di più. Una citazione speciale ai miei istruttori Perego Leonardo, Giordano Massimiliano, Bosna Samuele, Da Silva Andrews e Spreafico Timoteo, che con sacrificio mantengono vivo un team fantastico” la soddisfazione del maestro Enrico Perego.