Si è aperta con un successo organizzativo e sportivo la stagione 2025 del Velo Club Sovico.

Si è aperta la stagione del Velo Club Sovico

Domenica 6 aprile gli atleti della compagine gialloblu hanno vinto il Trofeo Autorivolta – Comune di Sovico, manifestazione riservata alla categoria Giovanissimi e curata dal gruppo di volontari della stessa Società brianzola.

Più di 160 atleti e atlete hanno animato le gare delle 6 categorie battagliando sul tracciato disegnato tra Via Mameli, Via Lombardia, Via Mazzini e Via Stoppani applauditi dalla Sindaca di Sovico Barbara Magni, il suo Vice Marco Ciceri, l’Assessore Alberto Rivolta e Chiara Mariani, Presidentessa del Comitato Provinciale di Monza e Brianza della Federciclismo e dal folto pubblico presente.

Le premiazioni

Conclusa la parte sportiva, il pomeriggio è continuato con le premiazioni: Andrea Rivolta, titolare di Autorivolta, ha consegnato il Trofeo riservato alla Società prima classificata al Velo Club Sovico; la Sindaca Magni ha premiato col Trofeo Comune di Sovico la Salus Seregno (team secondo classificato) mentre Alice Nova ha premiato il G.S. Cicli Fiorin (terzo classificato) con il Trofeo che ricorda la figura del padre Flavio.

Nel corso della manifestazione il Velo Club Sovico ha voluto ricordare anche Giorgio Bottioni e il giudice di gara Lucio Cantù, che ci hanno lasciato negli scorsi mesi. A margine delle premiazioni, infine, il presidente Canzi, i tecnici e gli atleti del Velo Club Sovico hanno consegnato ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale la maglia celebrativa del cinquantesimo anniversario di fondazione del club che gli atleti e le atlete della categoria Giovanissimi, diretti da Laura Vergani e Andrea Costa, indosseranno per tutta l’annata 2025.