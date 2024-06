Ventitré splendide ginnaste, dieci combinazioni mozzafiato, nove medaglie d’oro e una d’argento: sono i numeri della brillante performance che le atlete della Gea di Lentate sul Seveso hanno sostenuto nel week-end di inizio giugno a Guastalla (Reggio Emilia) durante le competizioni nazionali Uisp di acrogym.

Si scrive Oro, si legge Gea

Nemmeno le più piccine, alla loro prima prova nazionale, si sono fatte scoraggiare dalle innumerevoli combinazioni previste in gara: cariche di grinta hanno tirato fuori le unghie ottenendo così, proprio come le compagne più grandi, il titolo di campionesse nazionali. Fascia oro dunque per il duo Noemi Macea - Vittoria Garbagnate e il trio Adele Brunati - Valentina Verga - Vittoria Xodo, le quali hanno aperto le porte alle ginnaste più esperte.

Nella prima categoria ha conquistato il primo posto il trio formato da Denise Brunati - Alessia Girola - Veronica Bacco e il secondo quello formato da Anna Buonocore - Clarissa Trevisan - Vittoria Volontè. Medaglia d’oro anche per il duo misto formato da Alessandro Sgroi - Giorgia Fracassetti. Nella seconda categoria duo élite primo posto per Sara Orsenigo Teti - Lizeth Lugato, mentre nella seconda categoria ha trionfato il trio Sara Orsenigo Teti - Erika Ceppi - Giorgia Iovine.

Anche le ragazze che hanno gareggiato per la terza categoria hanno portato grandi soddisfazioni alla storica società guidata dal presidente Ernesto Ripamonti, per tutti «nonno Ripa»: primo posto per il duo Alessia Maderna - Giada Monti e per il duo élite Gaia Beretta - Carlotta Di Muzio. Infine, nella quarta categoria è salito sul gradino più alto del podio il duo formato da Letizia Bragonzi - Sara Volpi.

«Allenatrici e dirigenza sono estremamente orgogliose delle loro atlete, che formano una squadra unita e con tantissima voglia di fare», il commento di nonno Ripa.