Dopo la sconfitta in volata a Lumezzane, la Rimadesio inizia il rush finale della stagione con la sfida interna contro Virtus Imola, squadra priva di tre pedine importanti del proprio roster come Masciarelli, Kadjividi e Anaekwe e reduce dal derby perso contro Andrea Costa.

Si va verso il rush finale della stagione: Rimadesio batte Imola

Ritmi alti fin dalla palla a due e attacchi che prevalgono sulle difese. La squadra di Desio scava il primo solco con la tripla di Perez, che regala subito tre possessi pieni di vantaggio ai desiani, ma nell’altra metà campo Ricci risponde con la stessa moneta e accorcia immediatamente le distanze. Nel finale di primo quarto, grazie a quattro punti di Bartninkas e al canestro da oltre l’arco di Torgano, l’Aurora riesce a costruire il primo vantaggio in doppia cifra della propria serata e a condurre così 27-15 alla prima pausa.

La seconda frazione viaggia sulla stessa onda della prima: arancioblu in controllo della partita, ma senza mai riuscire a scappare definitivamente nel punteggio. La Virtus gioca la propria pallacanestro nonostante le pesanti assenze, mentre i padroni di casa continuano a tirare con percentuali dal campo molto alte e, aiutati da cinque punti di Perez nell’ultimo minuto di primo tempo, tornano negli spogliatoi con un cospicuo vantaggio. All’intervallo lungo il risultato dice +12 Desio sul 51-39.

La ripresa

In avvio di terzo periodo la compagine brianzola fatica maggiormente a trovare la via del canestro rispetto a quanto successo nei primi due quarti. È ancora Perez a mantenere a distanza di sicurezza Imola, che però continua a lottare su ogni pallone e, possesso dopo possesso, torna sempre più a contatto con i padroni di casa. All’ultimo mini riposo l’Aurora vede così il proprio vantaggio diminuire e l’inerzia della partita spostarsi in favore della formazione romagnola: 64-57 il punteggio.

L’ultima frazione è aperta da un parziale giallonero, che vale il -4 imolese e costringe lo staff bluarancio a fermare il cronometro. Il canestro dalla lunga distanza di Fumagalli dà ossigeno a Desio, dall’altra parte però Valentini risponde presente e tiene ancora in vita i suoi. Da quel momento la partita ha un solo padrone: Perez realizza quattro volte dalla lunga distanza e manda il visibilio il pubblico presente al PalaFitLine. Alla sirena finale sono 34 per lui con 8/13 da dietro l’arco, ma soprattutto è 88-72 Aurora Desio al termine di una gara condotta dall’inizio alla fine.

Prossime sfide

Per la Rimadesio in arrivo la sfida interna contro Crema, diretta concorrente e staccata di soli due punti in classifica dai bluarancio, che può indirizzare fortemente il finale di stagione desiano. Appuntamento fissato a sabato 05 aprile ore 20:30 al PalaFitLine.