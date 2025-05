Simone Marconi sfiora il podio nel Trofeo Remo Calzolari

Simone Marconi (nella foto di copertina), 15enne atleta del Pool Cantù – Sovico – GB Team, ha sfiorato il podio nel “38° Trofeo Remo Calzolari A.M, gara, disputata domenica a Faloppio, nel Comasco, sulla distanza di 61 chilometri.

La competizione, valevole come prima prova del Giro della Provincia di Como, ha visto l’Allievo residente a Gessate lanciarsi in fuga assieme ad altri ragazzi - tutti di un anno più grandi di lui - e tagliare il traguardo in quarta posizione risultando il migliore atleta al primo anno in categoria: questo gli ha consentito di portarsi al comando della classifica dei giovani ed indossare la maglia di leader.

Questo l'ordine di arrivo nella gara Allievi del Trofeo Remo Calzolari:

1° KROYTOR IAROSLAV (BUSTESE OLONIA A.S.D.)

2° CASTELLANI CESARE (GS CICLI FIORIN ASD)

3° PROFAZIO FEDERICO (PEDALE SENAGHESE)

4° MARCONI SIMONE (POOL CANTU’ – SOVICO – GB TEAM)

5° ZANESI FILIPPO (PEDALE SENAGHESE) a 27″

6° OSMETTI MATTIA (E’VALTELLINA PEDALE MORBEGNESE)

7° LA SCALA RICCARDO (G.S.GIOVANI GIUSSANESI)

8° NATALE DIEGO (BUSTESE OLONIA A.S.D.)

9° MUNARI RICCARDO (U.S.LEGNANESE)

10° IETTA EDOARDO (PEDALE OSSOLANO

In sella anche i Giovanissimi

Sabato e domenica hanno gareggiato anche i Giovanissimi: a Bolgare e Cesano Maderno le prestazioni della squadra gialloblu sono state in linea con quelle delle scorse settimane.

I prossimi impegni

Ora per il Velo Club Sovico cominciano a stagliarsi all’orizzonte nuovi impegni: gli Allievi Marconi, Menga e Gregori oggi gareggeranno al Velodromo Baffi di Crema dove affronteranno delle gare nelle specialità dello Scratch, dell’Eliminazione e della Corsa A Punti; domenica poi la formazione diretta da Ferrari, Alberti e Buttini prenderà parte al Trofeo Giampiero Mauri A.M. che si correrà a Mariano Comense. Due anche gli impegni per i Giovanissimi diretti da Vergani, Costa e Rigamonti: torneo di Primi Sprint a Osio Sotto (sabato 17 maggio) e il Trofeo “ Traguard De Muntisèll” a Monticello Brianza (18 maggio).