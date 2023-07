Simone Pandini, nuovo acquisto della Folgore Caratese

Nato a Rho il 3 maggio 2004, il curriculum giovanile è di quelli importanti: fino all’Under 17 gioca nel vivaio del Monza prima di passare al Milan. Con l’Under 18 rossonera segna 2 gol nella stagione 2021-22, l’ultima prima del grande salto.

Terzino destro che sa fare anche il centrale difensivo in una difesa a quattro o il terzo in una difesa a tre, la Caronnese lo porta in rossoblù nell’estate 2022 e lo fa esordire in Serie D dove trascorre l’ultima annata chiusa con 30 presenze tra campionato, nel Girone B, e Coppa Italia di categoria. Da oggi comincia una nuova avventura con la Folgore Caratese.