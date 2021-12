Sincro Seregno, cinque ragazze in azzurro

Nuoto sincronizzato

Inizia così l'avvicinamento ai Campionati mondiali Juniores

Convocazioni prestigiose in casa Sincro Seregno.

Chiamata azzurra

Chiamata di grande prestigio per la Sincro Seregno, che in questi giorni vedrà cinque sue portacolori impegnate nel primo collegiale della Nazionale Juniores di nuoto sincronizzato. Il raduno tecnico è il primo appuntamento del percorso che porterà alla selezione delle 14 atlete che rappresenteranno l’Italia ai prossimi Campionati mondiali di categoria, previsti in Quebec, Canada, nel mese di agosto.

Sincro Seregno, le protagoniste

Le ragazze di casa Sincro Seregno selezionate dai tecnici della Nazionale sono Lisa Trantino, classe 2004 di Desio, Noemi Pontigia, classe 2005 di Seregno, Caterina Cucco, classe 2006 di Verano Brianza, Marta Perrucci, classe 2006 di Monza, e Lara Pollini, classe 2006 di Seregno, che grazie ai convincenti risultati ottenuti negli esercizi obbligatori durante la scorsa stagione sportiva, che hanno portato le ragazze tra le prime venti atlete d’Italia della loro categoria, avranno la possibilità di vivere l’esperienza azzurra e di ambire a conquistare un biglietto per la prossima rassegna iridata.

L'agenda

Trantino è partita sabato per il raduno, mercoledì invece toccherà alle altre quattro rappresentanti della società seregnese coinvolte nel collegiale. Alcune di loro, peraltro, hanno già respirato l'aria delle competizioni internazionali nei mesi scorsi: è il caso di Cucco e Pollini, che hanno gareggiato nell'ultima edizione della Coppa Comen, svoltasi a Rijeka, in Croazia, lo scorso settembre.