Società Ciclistica Cesano Maderno, seconda stagionale a Bovolone. Ecco il resoconto della seconda prova di stagione per le atlete che torneranno in pista il 24 e in gara su strada il 29.

Società Ciclistica Cesano Maderno

Seconda gara stagionale per le ragazze della Società Ciclistica Cesano Maderno a Bovolone sabato 22 agosto 2020. Giornata calda sul circuito di 3 chilometri completamente pianeggiante nella zona industriale nel veronese: 149 le ragazze esordienti al via tra cui le portacolori cesanesi al completo con Giorgia Giangrande, Michelle Di Paolantonio, Sofia Farina, Carlotta Colombo e Letizia Pirola. Per loro da percorrere 10 tornate del circuito per un totale di 30 chilometri. “La gara è risultata essere sin da subito veloce – hanno comunicato dalla squara – con molti scatti contro scatti, ma il gruppo è riuscito a tenere sotto controllo ogni tentativo di allungo. A circa metà gara però, un contatto in gruppo ha messo fuori gioco sia Michelle Di Paolantonio che Giorgia Giangrande. Il gruppo si è presentato a ranghi compatti sul viale d’arrivo vedendo primeggiare Padovan Laura (S.C.D. Pedale Sanvitese) sulla linea del traguardo, buona la prova di Sofia Farina e Carlotta Colombo che al primo anno nella categoria hanno chiuso in gruppo”.

Categoria donne allieve

Le donne allieve si sono cimentate in 17 tornate del circuito per un totale di 51 chilometri. “Anche in questo caso il caldo ha fatto molta selezione già dai primi giri delle 133 atlete al via. Gara veloce, caratterizzata da molti allunghi che, anche in questo caso, il gruppo è riuscito a gestire. Nelle prime posizioni Chiara Sacchi, Camilla Locatelli e Serena Jeanette Torres hanno gestito bene la seconda parte di gara, mentre Francesca Riva e Valeria Viola si sono allontanate dal gruppo principale a causa di una caduta nella pancia del gruppo. La soluzione di gara è stata a ranghi compatti, con una fenomenale Eleonora Ciabocco (Team Di Federico) che è rientrata in gruppo a pochi giri dal termine e ha messo in fila le avversarie sulla linea del traguardo. Chiara Sacchi non è invece riuscita a trovare lo spunto giusto e ha chiuso in 10° posizione seguita dalle compagne di squadra Camilla Locatelli e Serena Jeanette Torres. Le ragazze del torrazzo torneranno in gara su strada sabato 29 agosto a Formigine (MO), mentre lunedì 24 agosto saranno impegnate con le gare di pista a Fiorenzuola con Carlotta Colombo, Sofia Farina, Letizia Pirola, Michelle Di Paolantonio e Camilla Locatelli”.

TORNA ALLA HOME