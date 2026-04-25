Soldarini sesto al Gp Liberazione di Roma

Il Pool Cantù – Sovico – GB Team festeggia un piazzamento tra i migliori dieci del prestigioso “GP Liberazione Allievi” disputato a Roma dai migliori atleti italiani della categoria.

La gara

Alla conclusione dei 60 chilometri in programma sull’iconico circuito delle Terme di Caracalla, il 16enne ossolano Lorenzo Soldarini – che da quest’anno difende i colori del team brianzolo – si è classificato al sesto posto.

La gara, onorata da 184 giovani ciclisti, ha visto il successo di Davide Sdruccioli della Società Ciclistica Recanati che, attaccando negli ultimissimi chilometri, ha preso un lieve vantaggio riuscendo a tagliare il traguardo in solitaria. Alle sue spalle il gruppo ha concluso la prova a soli 3” di ritardo con Soldarini bravo a concretizzare la buona prestazione complessiva della squadra, oggi composta anche da Marconi, Patruno e Vitale.

Subito dopo il traguardo agli atleti sono arrivati i complimenti di tutto lo staff tecnico e della dirigenza del Pool Cantù – Sovico – GB Team.