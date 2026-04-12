Soldarini sul podio nella cronoscalata di Brusimpiano

Lorenzo Soldarini è salito sul podio dell’11° Trofeo Città di Brusimpiano, cronoscalata di 3,7 chilometri disputata sabato sulle strade del Varesotto.
Il piazzamento
Il 16enne atleta piemontese del Pool Cantù – Sovico – GB Team ha completato la prova facendo registrare il terzo tempo (7’36”) La vittoria è andata a un altro brianzolo, Riccardo Longo dell’Alba Orobia Biassono più veloce di 12” rispetto a Soldarini, il secondo posto a Matteo Gualtieri della Seregno De Rosa
La classifica
1.LONGO RICCARDO – Tempo 00:07:24: ALBA OROBIA – BIASSONO
2 GUALTIERI MATTEO JACO SALUS CICLISTICA SEREGNO DE ROSA
3 SOLDARINI LORENZO POOL CANTU’ – SOVICO – GB TEAM
4 MATTEINI SAMUELE ALBA OROBIA – BIASSONO
5 VENTURA ANDREA TEAM SENAGHESE GUERRINI
6 TREMBLAN RAPHAEL G.S. LUPI VALLE D’AOSTA
7 TETOLDINI ANDREA ALBA OROBIA – BIASSONO
8 TRAINOTTI NICOLO’: C.C. FORTI E VELOCI
9 MARTI GIUSEPPE ASD PEDALE CASALESE ARMOFER
10 OSTINELLI MATTIA G.S. ALZATE BRIANZA