Soldarini sul podio nella cronoscalata di Brusimpiano

Lorenzo Soldarini è salito sul podio dell’11° Trofeo Città di Brusimpiano, cronoscalata di 3,7 chilometri disputata sabato sulle strade del Varesotto. A vincere Riccardo Longo  dell'Alba Orobia Biassono

Soldarini sul podio nella cronoscalata di Brusimpiano

Sovico · 12/04/2026 alle 08:50

Lorenzo Soldarini è salito sul podio dell’11° Trofeo Città di Brusimpiano, cronoscalata di 3,7 chilometri disputata sabato sulle strade del Varesotto.

Il piazzamento

Il 16enne atleta piemontese del Pool Cantù – Sovico – GB Team ha completato la prova facendo registrare il terzo tempo (7’36”) La vittoria è andata a un altro brianzolo,  Riccardo Longo  dell’Alba Orobia Biassono più veloce di 12” rispetto a Soldarini, il secondo posto a Matteo Gualtieri della Seregno De Rosa

La classifica

1.LONGO RICCARDO – Tempo 00:07:24: ALBA OROBIA – BIASSONO

2 GUALTIERI MATTEO JACO SALUS CICLISTICA SEREGNO DE ROSA

3 SOLDARINI LORENZO POOL CANTU’ – SOVICO – GB TEAM

4 MATTEINI SAMUELE ALBA OROBIA – BIASSONO

5 VENTURA ANDREA TEAM SENAGHESE GUERRINI

6 TREMBLAN RAPHAEL G.S. LUPI VALLE D’AOSTA

7 TETOLDINI ANDREA ALBA OROBIA – BIASSONO

8 TRAINOTTI NICOLO’: C.C. FORTI E VELOCI

9 MARTI GIUSEPPE ASD PEDALE CASALESE ARMOFER

10 OSTINELLI MATTIA G.S. ALZATE BRIANZA

