Sorpresa a Carate: Didier Drogba fa visita alla Folgore Caratese ECCO PERCHE’

(nella foto il Presidente della Folgore Caratese con Drogba)

Con grande stupore ieri, giovedì 26 novembre, lo staff e tutti i giocatori della Folgore Caratese hanno accolto la visita di un noto ex calciatore: Didier Drogba.

Sorpresa a Carate: Didier Drogba fa visita alla Folgore Caratese

Secondo indiscrezioni che abbiamo raccolto nelle ultime ore Drogba è arrivato a Carate dove ha raggiunto il figlio, classe 2000, che già da alcuni giorni sarebbe in prova con la prima squadra. Il padre ha così voluto visitare il centro brianzolo e ha trascorso l’intera giornata in compagnia dello staff, dei dirigenti e dei giocatori. Non solo.

L’ex attaccante, grande amico del Presidente Michele Criscitiello, sarebbe rimasto molto colpito dalla struttura dove potrebbe tornare una seconda volta già nei prossimi giorni.

La notizia della visita a sorpresa di Didier Drogba a Carate è circolata nelle ultime ore su diversi social. I primi a darne notizia sono stati ovviamente i ragazzi della Folgore sulla loro pagina Facebook ufficiale, corredando il post con diverse foto in compagnia dei calciatori e dello staff.

Anche la Lega Nazionale Dilettanti nelle ultime ore ha scritto un post su Instagram dedicato a Drogba.

