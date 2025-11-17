Sotto la pioggia battente un brillante terzo posto per il Ctl3

Una giornagga all’insgna della pioggia battente quella che hanno affrontato gli atleti del Ctl3 di Bernareggio che hanno preso parte allo storico trofeo “del Bottone” in quel di Bolgare, in provincia di Bergamo.

Sotto l pioggia battente un brillante terzo posto per il Ctl3

Il Ctl3, memore di risultati eccelsi ottenuti in passato in questa manifestazione, ancora una volta compie una bella impresa andando a podio e conquistando il terzo posto nella categoria ragazzi.

La staffetta è la 3×1000 di corsa campestre. Per il CTL3 ci sono due squadre: i più maturi Vertemati Mattia, Mauro Riccardo e El Omri Adam che rrivano terzi e poi i più giovani (al primo anno) con Pirola Mario, Ceci Jacopo e Beretta Luca che si posizionano al quattordicesimo posto.

Bene anche le squadre esordienti maschili. Da sottolineare il settimo posto nella 2×1000 di Beretta Martino e Mauro Leonardo ed il nono posto di Merli Adriano con Pirola Sirio.

Prossimo impegno che vedrà impegnata tutta la formazione, compresi gli adulti, a Cernusco Lombardone, al trofeo Lanfritto Maggioni il 30 Novembre.