Speranza Agrate e Base 96 festeggiano la promozione in Eccellenza. Per la formazione allenata da Gianmaria Pizzi si tratta di un traguardo storico.

Mai così in alto

Il raggiungimento del massimo campionato regionale rappresenta un record per lo Speranza Agrate, mai in grado nella sua storia di andare oltre la Promozione. Il salto in Eccellenza è arrivato al termine di un’estate vissuta all’insegna dell’incertezza, dopo lo stop ai campionati imposto nei mesi scorsi dall’emergenza coronavirus. I ragazzi di mister Gianmaria Pizzi, protagonisti di una stagione di alto profilo, sono stati ufficialmente ripescati in Eccellenza nella giornata di ieri, martedì. Il Comitato regionale Lombardia, infatti, ha reso noti i nomi delle squadre ripescate. Tra questi, proprio gli agratesi, che salvo sorprese dovrebbero finire nel girone B. Sono giorni di festa anche a Seveso, dove la Base 96 ha potuto celebrare il ritorno nella massima serie regionale dopo sei stagioni di assenza. I rossoverdi con tutta probabilità saranno inseriti nel girone A.

“Da giorni erano insistenti le voci di un nostro possibile ripescaggio e siamo molto contenti che ciò si sia realizzato – ha dichiarato il tecnico Fabio Castellazzi al sito ufficiale della società rossoverde – E’ una bella cosa e siamo consapevoli che l’asticella si alzerà. L’Eccellenza è un campionato ricco di insidie e in cui ci saranno squadre e giocatori che conosciamo meno e che sono abituati a questa categoria. Detto questo, vogliamo farci trovare pronti anche noi”.

