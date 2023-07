Grande soddisfazione tra lo staff tecnico del Ctl3 Atletica per la brillante prestazione dell'atleta Giulia Rota che ha partecipato nel weekend al Challenger Nazionale di Modena, gara che stabilisce i partecipanti alla finale a cui poi seguiranno le selezioni per i campionati mondiali del prossimo agosto 2023.

Splendida prestazione di Giulia Rota al Challenger Nazionale di Modena

L'atleta brianzola, che corre in fase di gare nazionali e internazionali con Riccardi per via della formula prestito adottata dalla squadra brianzola, è stata impeccabile nei suoi 400 ostacoli.

La sua gara è stata al limite delle sue attuali possibilità, in condizioni davvero difficili e con temperature vicine ai 34 gradi. Rota è quasi riuscita ad eguagliare il suo stagionale di 63.00 raggiungendo il tempo di 62.90. Al termine della sua batteria è seconda con l'ottimo 63.00 ma per accedere alle finalissime di Molfetta serve 61.77.

Una grande soddisfazione comunque per l'atleta brianzola che quotidianamente frequenta, con enormi sacrifici, il centro sportivo Ctl3 con impegno, dedizione, motivazione. Giulia Rota infatti è riuscita anche a laurearsi in osteopatia ed ora lavora in un centro fisioterapico.

Da segnalare anche la gara dell'altro ostacolista, Matteo Mantua, che non riesce a qualificarsi al challenger ma che ora potrà rifarsi ai Campionati Regionali.

Il Meeting di Monaco

Infine la società di Bernareggio anticipa che il 21 luglio una folta delegazione del CTL3 atletica sarà presente al Meeting di Monaco ( Monte Carlo), Diamond Legue, per partecipare ai 1000 metri dell'Hercules racer. Parteciperanno Passoni Sabrina, Creminini Davide, Mantua Matteo, Arpinati Lorenzo, Ba Filippo, Michael Cappello, Riccardo Marino, Rota Giulia, Molena Sara, Molena Daniele e Bregni Tommaso.