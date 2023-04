Quasi mille partecipanti nel Bronze Meeting, manifestazione sportiva che si è tenuta nel fine settimana a Busto Arsizio e che ha visto gareggiare anche gli atleti del Ctl3 di Bernareggio.

Splendidi risultati per gli atleti del Ctl3 al Bronze Meeting di Busto Arsizio

Non solo: i corridori della squadra brianzola hanno portato a casa ottimi risultati grazie alle brillanti prestazioni di Giulia Rota che ha centrato il podio nei 400 hs con il tempo di 64.08 ed è arrivata sesta nei 200 con il tempo di 26.2. Da segnalare anche l'ottimo sesto posto di Sabrina Passoni nei 3000 in 10.48.6, mentre nei 3000 maschili exploit dell'aggregato Filippo Ba quarto in 8.39.1. E ancora Marino Riccardo ha ottenuto un nuovo record personale mentre Molena Daniele in 9.23.4 migliora le sue performance. Benissimo negli 800 Mantua Matteo che arriva terzo con il tempo di 2.01.11. Molena Sara fa il suo esordio negli 800 con il tempo di 2.52.

Meeting nazionale di Chiari

Sempre nel fine settimana a Chiari, in provincia di Brescia, si è tenuto il meeting nazionale con una partecipazione straordinaria: ben 2533 partecipanti. Anche in questo caso gli atleti del Ctl3 hanno primeggiato: in particolare si segnalano il primo e il secondo posto, nei 300 cadetti, di Bregni Tommaso in 37.63 e del compagno Buzzi Matteo in 37.85.

Bene anche Chiappini Giorgio in 42.56, Beretta Matteo in 43.03, Varisco Simone in 46.09, e Corti Cristian in 46.57.

Nelle cadette 12esima su 121 Scioni Anita a 46.07. Mentre negli esordienti si segnala la vittoria di Vertemati Mattia in 1.54 nei 600 metri e il quarto posti di Mauro Riccardo in 1.58.

Nei mille metri categoria ragazzi 13esimo Mapelli Andrea Junior in 3.26, tra migliori dei nati 2011. nelle ragazze 11esima Mauro Beatrice in 3.37. Nella categoria allievi si segnala la quinta posizione (nei 400) di Lombardi Monica in 64.02 e il quinto posto di Cremonini Davide in 54.28.

Chiudono i velocisti Barbagallo Leonardo che ha corso i 100 metri in 12.21 e Massone Giulia in 14.01.

Le foto delle gare del weekend