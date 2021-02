Sport e lockdown, il sostegno dello psicologo per aiutare i genitori dei ragazzi. Organizza il Don Bosco di Cesano Maderno.

Sport e lockdown, la parola allo psicologo

Col patrocinio dell’Amministrazione comunale, la società Don Bosco calcio organizza, per le 20.30 di oggi, martedì 9 febbraio, un incontro, accessibile tramite la piattaforma Zoom, per i genitori dei giovani inseriti nelle società sportive del territorio. A tema: l’instaurazione di un clima positivo in ambito sportivo agonistico.

“Il clima sereno per lo sviluppo territoriale”

Titolo dell’incontro: “Il clima sereno come presupposto per programmare lo sviluppo territoriale”. “I contraccolpi psicologici del lockdown da Covid rischiano di colpire soprattutto i più giovani, che per mesi hanno dovuto rinunciare alle loro attività, comprese quelle sportive – spiegano gli organizzatori – Ricominciare non è facile dopo tanto tempo trascorso a casa. Invece è importante che i ragazzi tornino a fare sport insieme. Perché lo sport è sinonimo di salute, di svago, di crescita”.

I consigli dello psicologo Ardesi (Figc)

Relatore sarà Marco Ardesi, psicologo e responsabile dell’Area psicologica regionale della Figc. Il link per partecipare alla riunione con Zoom è disponibile sul sito della società Don Bosco e sul sito del Comune di Cesano Maderno. La serata sarà introdotta dal presidente Gigi Pozzoli.