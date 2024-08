E' terminato in questi giorni lo stage di preparazione atletica in altura per i ragazzi del gruppo Ctl3 di Bernareggio, in vista dei Campionati Italiani di Club che si terranno a fine settembre.

Sport, vacanza e socializzazione in montagna: è lo stage degli atleti del Ctl3

Un momento di aggregazione, vacanza, divertimento ma anche di grande lavoro a St Moritz, luogo con strutture adatte a svolgere questo tipo di preparazione. L'ente sport svizzero infatti mette a disposizione la pista, i percorsi, la piscina e le palestre per prepararsi al meglio.

Inoltre, fa sapere lo staff del Ctl3, a 1817 metri l'allenamento è ottimale.

Sono ormai diversi anni che il Ctl3 atletica organizza questo stage in montagna: uno sforzo non indifferente, sottolineano, ma appagante e costruttivo.

Le prossime gare

Gli Allievi sono in in finale oro in quel di Campi di Bisenzio mentre le Allieve saranno ad Imperia nella Finale B, poi le Assolute in finale bronzo a Livorno. Un occhio anche ai Campionati Italiani sui 10 km su strada che inizieranno ad ottobre ad Arezzo.

Infine la società fa sapere che il 2 settembre riprenderanno anche gli allenamenti con il gruppo completo presso il centro sportivo, dal lunedì al venerdì a partire dalle 17.30.

(nella foto di gruppo di copertina al centro anche l'atleta americano Woody Koneaid, arrivato sedicesimo a Parigi nel 10000)