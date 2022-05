Impresa

La neonata società calcistica ha dominato il campionato.

Storico Colnago: è subito promozione in Seconda categoria. Nata in estate dopo la scomparsa della mitica Colnaghese (fusasi con i cugini della Cornatese), la società calcistica ha dominato il campionato.

Grande impresa

Nemmeno un anno - il Cs Colnago è operativo dallo scorso 1 luglio 2021 - per vincere il campionato di Terza categoria e salire in Seconda, dov'era l'ormai scomparsa Colnaghese, e per ridare vita sportiva sociale al centro sportivo dell'oratorio, che proprio ieri in concomitanza con l'ufficialità della promozione ha visto anche l'inaugurazione del campo a 5 con il fondo di erba sintetica totalmente rifatto. Il 2-0 in casa della Cambiaghese firmato Calvi e Radaelli ha decretato ufficialmente la salita in Seconda.

"Il grosso del merito va data ai calciatori, all'allenatore Patrick Melchiodi e ai suoi collaboratori - commenta il vicepresidente Fabio Massimo Cantoni - Nessuno la scorsa estate credeva in questo gruppo di ragazzi, a parte noi ovviamente, un gruppo che però aveva voluto con tutte le forze rimanere a giocare a Colnago, anche per il fatto che se si fosse trasferito al nuovo Città di Cornate avrebbe fatto la seconda squadra, iscritta al campionato di Terza da fuori classifica".

